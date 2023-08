Filho bate e furta mãe após confusão por causa de namorado; entenda

A PM foi acionada no jardim Trabalhista

Um filho, de 34 anos, bateu e furtou a própria mãe após um desentendimento por causa do namorado dela nesta quinta-feira (17), em Apucarana, no Norte do Paraná. A confusão foi atendida pela Polícia Militar (PM) por volta das 13h24.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria chegado na residência da mãe, localizada no Jardim Trabalhista, e encontrou o namorado dela no local. Segundo relato, o filho não queria o companheiro da mãe na casa, mas a mulher se recusou a mandá-lo embora.

Diante da diferença de opiniões, o filho teria começado a empurrar a própria mãe. A vítima bateu o braço e a mão em uma parede e teve ferimentos leves. Conforme o B.O., ela saiu da residência para evitar mais transtornos. O filho ficou na casa.

No entanto, quando ela voltou por volta das 13 horas, percebeu que o filho havia ido embora e levado alguns pertences sem sua autorização. Uma bolsa, o fogão, botijão de gás, comidas e algumas roupas foram furtadas. A PM foi acionada.

A mãe relatou ainda aos policiais que o filho sofre de transtorno de esquizofrenia. A equipe realizou patrulhamento pela região, mas ninguém foi localizado. A vítima foi orientada.

