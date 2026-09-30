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BRIGA

Filho ataca o pai após mãe negar entrega de dinheiro em Apucarana

A confusão familiar aconteceu no Jardim Ponta Grossa; o rapaz ofendeu a mulher e acabou entrando em luta corporal com o idoso de 67 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Filho ataca o pai após mãe negar entrega de dinheiro em Apucarana
Autor Confusão aconteceu nesta terça-feira - Foto: Reprodução

Uma discussão por causa de dinheiro guardado terminou em agressões físicas entre pai e filho no início da noite de terça-feira (29), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 18h30 pela mãe do rapaz, que precisou intervir para separar a briga dentro da própria casa.

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De acordo com as informações apuradas pela polícia, o homem de 35 anos, que é dependente químico, exigiu que a mãe lhe entregasse uma quantia em dinheiro que ela guardava a pedido dele. A mulher, de 57 anos, recusou o repasse justificando que chovia no momento e que a situação não era apropriada.

Revoltado com a negativa, o rapaz passou a xingar a própria mãe de "ladra". O pai, um homem de 67 anos, indignou-se com a ofensa e repreendeu o filho, pedindo que ele repetisse o insulto. Imediatamente, o homem avançou contra o idoso, que reagiu segurando o filho pelo pescoço. Os dois começaram a trocar agressões físicas e só pararam quando a mulher conseguiu separá-los.

Quando os policiais chegaram ao endereço, os ânimos já estavam controlados. A equipe registrou o caso como uma briga sem lesões graves e os envolvidos assinaram um termo se comprometendo a comparecer em uma audiência na Justiça.

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Para evitar que a confusão recomeçasse, os policiais orientaram o rapaz a sair da residência. Ele concordou com o conselho da equipe e deixou o local de forma espontânea antes que a viatura fosse embora. Ninguém foi preso.

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Apucarana brigas familiares dependência química JARDIM PONTA GROSSA POLICIA MILITAR
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