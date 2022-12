Filho ameaça mãe durante prisão: “vocês vão vir buscar o corpo dela”

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O rapaz chegou na residência e agrediu sua mãe com um chute no quadril

Um rapaz que não teve a idade divulgada foi preso pela Polícia Militar (PM) de Apucarana na tarde desta terça-feira, 27, depois de ser flagrado agredindo a própria mãe com chutes. Durante a prisão, ele ainda tentou agredir os policiais e ameaçou matar a mãe quando sair da cadeia.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a PM havia acabado de sair do endereço onde uma senhora dizia estar sendo ameaçada pelo próprio filho, quando precisou retornar rapidamente ao local depois de ouvir os gritos de socorro da mulher.

- LEIA MAIS: Motorista embriagado e sem CNH sofre acidente em Apucarana

continua após publicidade .

O rapaz chegou na residência e agrediu sua mãe com um chute no quadril, por isso, ela correu para a rua pedindo socorro e com gritos que foram ouvidos pela equipe, que retornou à residência.

O agressor recebeu voz de abordagem e se negou a obedecer, em seguida, recebeu voz de prisão e resistiu contra equipe efetuando chutes e socos, até que foi imobilizado e encaminhado para a delegacia da cidade.

Segundo a PM, o jovem fez diversas ameaças contra sua mãe dizendo que iria matá-la. Ele disse ainda que não iria ficar preso nem duas semanas e que os policiais teriam que buscar o corpo dela.

Siga o TNOnline no Google News