Filho ameaça mãe com faca em Apucarana; PM foi acionada

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o local

Uma mulher, que não teve a idade revelada, precisou acionar a polícia na manhã deste domingo, 13, depois de sofrer ameaças por parte do próprio filho, de 32 anos. A Polícia Militar (PM) foi acionada até o local, no Residencial Araucárias, em Apucarana.

Segundo o boletim de ocorrências, a solicitante relatou que seu filho, de 32 anos, a ameaçou com uma faca, e que ele faz uso de drogas. Os policiais então, entraram na residência com sua liberação e fizeram a abordagem do homem, não localizando nada de ilícito com ele. Mesmo assim, a mãe desejou a representação contra o filho, e ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.

