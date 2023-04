Filho ameaça mãe com faca e PM é acionada, em Apucarana

Da Redação

Uma outra filha dela foi quem acionou o socorro

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da madrugada desta segunda-feira, 17, para socorrer uma mulher que estaria sendo ameaçada com uma faca pelo próprio filho no Distrito de Caixa de São Pedro, em Apucarana. Uma outra filha dela foi quem acionou o socorro.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe chegou no local e foi recebida pela vítima no portão, mas ela não permitiu a entrada da equipe na residência, dizendo que não havia solicitado a polícia.

Ela confirmou que havia sido agredida e ameaçada pelo filho e que ele tinha ameaçado com um pedaço de madeira, mas que o rapaz não estava mais na residência. Ela contou também que havia ligado para uma filha para contar o que aconteceu, mas que não era para ela ter acionado a Polícia Militar.

Desta forma, a mulher recebeu orientações dos policiais.

