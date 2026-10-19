Filho agride a mãe, ameaça atear fogo e a tranca em casa em Apucarana

Caso ocorreu no Dom Romeu; vítima de 63 anos teve machucados e o celular levado pelo rapaz

Uma mulher de 63 anos foi agredida e ameaçada de morte pelo próprio filho, de 25 anos, na noite de domingo (18), no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. Após a violência, o jovem pegou o celular da vítima, trancou o portão da residência com um cadeado e fugiu com as chaves.

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A Polícia Militar foi acionada e conversou com a vítima no local. Segundo o relato, a situação começou com uma discussão entre os dois. Durante a briga, o rapaz empurrou a mãe, que caiu e sofreu ferimentos no braço direito e no joelho esquerdo.

Além da agressão física, o jovem ofendeu a mulher com xingamentos e fez ameaças graves. De acordo com a vítima, ele afirmou que iria jogar gasolina e colocar fogo nela. Na sequência, o agressor pegou o celular da mãe, a deixou presa no imóvel e escapou.

Apesar dos machucados da queda, a mulher recusou o atendimento médico das equipes de socorro. Os policiais orientaram a vítima a procurar a Delegacia da Mulher para registrar o caso formalmente e solicitar uma medida protetiva de urgência. O rapaz não havia sido localizado até o registro da ocorrência.