Filho acusa pai de ameaçá-lo com facão em supermercado de Apucarana

Um homem de 59 anos ameaçou o próprio filho, de 30 anos, com um facão dentro do supermercado da família no distrito da Vila Reis, em Apucarana. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (27) e mobilizou uma equipe da Polícia Militar (PM).

-LEIA MAIS: PM prende suspeito e apreende três armas de fogo durante 'Operação Mauá do Sul'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato do filho aos policiais, o desentendimento teria começado devido a uma disputa de bens que já está sendo tratada na Justiça. O pai entrou no estabelecimento comercial armado e avisou que usaria o facão caso o filho acessasse uma área do imóvel que ele considera ser de sua propriedade.

Quando os policiais chegaram ao endereço, as ameaças já haviam cessado e o homem não estava mais segurando a arma. No entanto, a equipe fez buscas pelo local, localizou o facão utilizado na discussão e o apreendeu.

Como não houve agressão física, pai e filho foram instruídos pelos policiais sobre quais medidas legais e judiciais podem tomar a partir de agora e foram liberados ainda no local do incidente.