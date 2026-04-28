Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
VILA REIS

Filho acusa pai de ameaçá-lo com facão em supermercado de Apucarana

Confusão foi motivada por disputa judicial de bens; a Polícia Militar foi acionada e apreendeu a arma no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 07:20:04 Editado em 28.04.2026, 15:44:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Filho acusa pai de ameaçá-lo com facão em supermercado de Apucarana
Autor Ameaça teria ocorrido dentro do supermercado da família - Foto: Freepik/Imagem ilustrativa

Um homem de 59 anos ameaçou o próprio filho, de 30 anos, com um facão dentro do supermercado da família no distrito da Vila Reis, em Apucarana. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (27) e mobilizou uma equipe da Polícia Militar (PM).

-LEIA MAIS: PM prende suspeito e apreende três armas de fogo durante 'Operação Mauá do Sul'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato do filho aos policiais, o desentendimento teria começado devido a uma disputa de bens que já está sendo tratada na Justiça. O pai entrou no estabelecimento comercial armado e avisou que usaria o facão caso o filho acessasse uma área do imóvel que ele considera ser de sua propriedade.

Quando os policiais chegaram ao endereço, as ameaças já haviam cessado e o homem não estava mais segurando a arma. No entanto, a equipe fez buscas pelo local, localizou o facão utilizado na discussão e o apreendeu.

Como não houve agressão física, pai e filho foram instruídos pelos policiais sobre quais medidas legais e judiciais podem tomar a partir de agora e foram liberados ainda no local do incidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana conflitos familiares LEGISLAÇÃO segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV