Filha de diarista estuda em casa e passa em medicina na UFPR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Isabela Cristina de Oliveira tem 23 anos e foi aprovada no curso de Medicina, após estudar sozinha por dois anos de dedicação

Sem frequentar cursinho pré-vestibular e estudando a vida toda em escola pública, uma jovem de Apucarana, no norte do Paraná, foi aprovada no curso de medicina, na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foi numa sexta-feira 13 de janeiro pra lá de sortuda que Isabela Cristina de Oliveira, de 23 anos, recebeu a notícia que tanto esperava.

continua após publicidade .

"13/01/2023, a sexta-feira 13 mais sortuda da minha vida. Foram muitas lágrimas de alegria. Gratidão imensa ao ver meu nome na lista de aprovados em Medicina, na Universidade Federal do Paraná. Serei a primeira médica da família. Ainda não caiu a ficha. Meu pai é aposentado e minha mãe sempre trabalhou com limpeza. Sei que isso é realmente um orgulho imenso para todos", comemora.

-LEIA MAIS: Veja a lista de famosos que são de Apucarana

continua após publicidade .

Isabela, que estudou no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, conta que decidiu se dedicar integralmente ao vestibular em janeiro de 2021. "Saí do emprego que tinha no Hospital da Providência em dezembro de 2020 e comecei a estudar. Levei a rotina como se fosse o meu novo emprego. Iniciava os estudos às 8 horas, dava uma pausa para almoçar às 12 horas, voltava às 14 horas para estudar e seguia com a rotina até a hora que eu aguentava, geralmente às 19 horas", recorda.

Sem condições financeiras para bancar um cursinho pré-vestibular presencial, a futura médica conta que contou com outras alternativas. "O cursinho presencial é muito caro e eu jamais teria condições de pagar. Em casa, pude contar com plataformas online com preço muito mais acessível, utilizei de muitos livros didáticos, grupos de tira dúvidas onde muitos alunos se ajudam. Na internet encontrei exatamente tudo o que preciso para minha preparação. Porém, para estudar em casa precisei de muita organização e disciplina. Essa é a parte mais difícil", esclarece.

O interesse pela área da saúde começou em 2019, quando Isabela começou o curso de biomedicina. No entanto, durante o primeiro ano, ela percebeu que não era o que seu coração queria. "Como trabalhava no hospital, pude acompanhar a medicina de perto. Com isso, a minha vontade foi crescendo e tranquei o curso no final de 2019. Após mais um período trabalhando, resolvi que era a hora de me dedicar aos estudos", relembra.

continua após publicidade .

Persistência

Para Isabela, a aprovação em medicina vem acompanhada de alguns pontos importantes. "O da aprovação é a persistência, dedicação e acreditar fielmente que é possível. Tive que aprofundar a minha base teórica, identifiquei quais eram as minhas dificuldades, fiz muita revisão do conteúdo (o mais importante), treinei muitas provas e sempre corrigi cada uma", indica.

Por Fernanda Neme.

Siga o TNOnline no Google News