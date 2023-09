Filha bêbada pede abraço, enforca pai e morde tornozelo do idoso no PR

O caso aconteceu em Apucarana, no Norte do Estado

Uma moradora de Apucarana, no Norte do Paraná, foi presa na manhã desta quarta-feira (14) depois de ter pedido um abraço para o pai, mas, na verdade, ter aproveitado o momento de carinho para "traiçoeiramente" tentar enforcar o idoso e ainda morder o tornozelo dele. A ocorrência, no mínimo, chocante foi registrada na área central da cidade, por volta das 08h40.

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), que atendeu o caso, o idoso relatou que a filha chegou em casa visivelmente embriagada e pediu um abraço para ele. No entanto, a mulher tentou enforcá-lo e, quando o pai se defendeu, ela o agrediu com diversas mordidas, deixando uma lesão na altura do tornozelo direito.

O senhor ligou para um dos netos, que é filho da autora das agressões, e o jovem socorreu os avós. Quando a equipe da PM chegou na residência, a mulher foi encontrada jogada no quintal, batendo a cabeça contra uma parede. Ao conversarem com as vítimas, elas relataram aos militares que são constantes as agressões cometidas pela suspeita.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da autora não teria ido até a Delegacia com os demais, pois ficou responsável por outro filho da autora, um bebê de 1 ano e 8 meses. Os avós são quem possuem a guarda da criança.



Diante de toda a situação, foi dada voz de prisão para a mulher pelo crime de violência doméstica e familiar. Ela estava bastante agressiva e foi necessário o uso de algemas para encaminhá-la para a Delegacia. O pai da mulher foi com o próprio veículo até a sede da PM.

