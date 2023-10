Filha agride mãe e sai correndo atrás da mulher com faca de serra

Mulher correu atrás da mãe com a faca no meio da rua mas a mulher não foi atingida

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) durante da tarde desta terça-feira (17) após a própria filha sair correndo atrás dela com uma faca de serra. O caso aconteceu no loteamento Residencial Sumatra I.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Veículo é furtado de rua no centro de Apucarana

De acordo com a PM, a vítima relatou que ela já havia sido agredida pela filha na segunda-feira (16), o que havia causado uma lesão na boca e no rosto. Após as agressões, ela procurou a delegacia da mulher e realizou um pedido de medida protetiva.

continua após publicidade

No entanto, nesta terça, uma vizinha ligou pata a mulher, avisando que a filha estava na casa da mãe com outra pessoa. Ela então foi até a residência e encontrou a porta da cozinha arrombada. Ainda como consta no Boletim de Ocorrência (B.O), a mulher teria solicitado que pessoa que estava com a filha fosse embora. A moça não teria gostado e saiu correndo atrás da mãe.

A vítima conseguiu escapar da filha e retornou para a casa, conforme os agentes. Segundo os PMs buscas foram realizadas, no entanto, ela não foi localizada.

Siga o TNOnline no Google News