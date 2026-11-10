Fiep investe R$ 4,2 mi em laboratórios e clínica em Apucarana

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O Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) inaugurou, na tarde desta terça-feira (10), um pacote de obras em Apucarana focado na qualificação profissional e na qualidade de vida do trabalhador. Com um investimento de R$ 4,2 milhões, a cidade passa a contar com o novo Laboratório de Confecção do Senai, além de estruturas modernizadas no Laboratório de Soldagem e no Espaço Saúde do Sesi.

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As entregas no município encerraram uma agenda que também passou por Londrina e Arapongas. O presidente do Sistema Fiep e vice-governador eleito do Paraná, Edson Vasconcelos, destacou que o aporte no Norte do Estado integra um plano amplo de expansão. "Os investimentos aqui em Apucarana são robustos. Nós estamos fazendo uma rodada no estado onde nós vamos inaugurar 76 laboratórios para o ano de 2026. E queremos no ano que vem, já temos orçamento, mais 64, chegando a 140 laboratórios", afirmou o presidente, ressaltando a necessidade de atualizar a infraestrutura tecnológica para a indústria. Foco na Capital do Boné

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Edson Vasconcelos discursa em Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNOnline Edson Vasconcelos discursa em Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNOnline



O Laboratório de Confecção chega para suprir um dos maiores gargalos da economia local: a escassez de profissionais qualificados. Reconhecida como a Capital Nacional do Boné, Apucarana possui um polo industrial de vestuário robusto, que emprega milhares de pessoas."Uma confecção de Apucarana hoje é um dos polos maiores do Paraná, já com 30 mil colaboradores trabalhando diretamente na confecção. Esse laboratório só vai elevar o nível e a qualidade da mão de obra", pontuou o vice-prefeito do município, Marcos da Vila Reis, que representou o prefeito Rodolfo Mota na solenidade.

O novo laboratório tem capacidade para atender um alto volume de alunos com maquinário de ponta. "Hoje nós podemos aqui colocar 32 costureiras numa única turma. Nós podemos fazer aula de manhã, à tarde e à noite, então podemos ter mais de 90 pessoas se qualificando por dia. A pessoa pode entrar sem saber fazer nada e aprender a cortar, costurar, bordar", explicou Elizabete Ardigo, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale). Segundo ela, a modernização inclui equipamentos que dispensam o corte manual de linhas, elevando a produtividade das indústrias.

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1 de 6 Cindy Santos/TNOnline Foto: Autor: Cindy Santos/TNOnline

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6 de 6 Cindy Santos/TNOnline Foto: Laboratório foi entregue nesta quarta-feira Autor: Cindy Santos/TNOnline





ESPAÇO SAÚDE

Além da educação profissional, o aporte de R$ 4,2 milhões viabilizou a entrega do novo Espaço Saúde do Sesi, que centraliza os atendimentos médicos voltados à saúde ocupacional. "Nós estamos com um espaço de saúde que foi totalmente reformado para atender o trabalhador da indústria com todo o conforto que ele merece. Foi entregue uma clínica onde a gente consegue fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma, consultas clínicas, raio-x, todos os exames ocupacionais dentro do mesmo espaço", detalhou a gerente de Segurança e Saúde do Sesi, Lucilene Thomé. A estrutura otimiza o tempo das empresas, permitindo que os funcionários realizem todos os procedimentos obrigatórios de forma rápida e em um único local.

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Foto: Cindy Santos/TNOnline Foto: Cindy Santos/TNOnline



