Fiep inaugura nova Casa da Indústria em Apucarana nesta quarta-feira

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) inaugura, nesta quarta-feira (20), às 17 horas, as novas instalações da Casa da Indústria de Apucarana. O novo espaço, que serve de sede compartilhada para quatro sindicatos filiados à Fiep, conta com estrutura mais adequada para que as instituições possam se desenvolver e ofertar soluções para as indústrias dos diferentes setores que representam, fortalecendo o associativismo na região.

A Casa da Indústria funciona em Apucarana desde 2015. A partir de agora, em sua nova sede, passa a contar com uma estrutura mais ampla, contendo uma sala para cada sindicato, além de recepção, espaço de convivência, sala de reuniões para 12 pessoas e um auditório que comporta até 42 pessoas.

Atuam na Casa da Indústria de Apucarana o Sindicato das Indústrias do Arroz, Milho, Soja e Beneficiamento do Café do Paraná (Samisca), o Sindicato das Indústrias de Pré-moldados de Concreto e Artefatos de Cimento do Norte do Paraná (Sindiccon), o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Apucarana (Sindimetal) e o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana (Sivale) – este último juntando-se à Casa nesta nova unidade.

A inauguração contará com a presença do presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, além dos presidentes dos sindicatos, lideranças industriais e autoridades do município. A nova Casa da Indústria fica na Rua Padre Severino Cerutti, 249 – Sala 02.

SERVIÇO

Inauguração da Casa da Indústria de Apucarana

Data: 20/09 (quarta-feira)

Horário: 17 horas

Endereço: Rua Padre Severino Cerutti, 249 – Sala 02

