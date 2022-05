Fiéis realizam caminhada de Apucarana até Lunardelli

Da Redação

Nem as baixas temperaturas desanimaram os fiéis de Apucarana que se preparam para começar uma caminhada rumo ao Santuário de Santa Rita de Cássia em Lunardelli. O percurso tem 98 quilômetros e começa na madrugada desta sexta-feira (20), com saída marcada para às três da manhã. O local de encontro será o pátio do posto de combustível V Brambila, localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira.

De acordo com o coordenador da caminhada, Alfredo José Gomes, de 73 anos, conhecido como Alfredão, este ano 58 pessoas de Apucarana e de outras cidades, vão participar da caminhada com muita fé e com muitos motivos para agradecer.

"A grande maioria dos devotos vão participar da caminhada para agradecer, pois passamos dois anos muito difíceis, muitos perderam algum amigo, familiar ou conhecido. Então o objetivo principal é agradecer a vida, agradecer que a covid-19 não nos levou. Nós vamos seguir até Jandaia do Sul, onde tomaremos um café da manhã bem reforçado, para continuar a caminhada que vai passar pelo distrito de São José e vamos parar para descansar e dormir em Bom Sucesso. A caminhada continua na madrugada de sábado, com destino a São Pedro do Ivaí, onde vamos parar e tomar o café da manhã, e continuamos caminhando até São João do Ivaí onde vamos dormir. Sairemos novamente na madrugada de domingo (22), dia de Santa Rita de Cássia, com destino ao Santuário para assistir à missa das 9h”, explica.

Durante todo o percurso os devotos vão contar com o apoio de dois carros e um ônibus. Conforme Alfredão, os devotos estão animados e nem o frio vai fazer o grupo desistir. “Sabemos que estará muito frio, e estamos preparados para isso, teremos mantas térmicas para os caminhantes, e tudo que for necessário para seguirmos em segurança, e também sempre encontramos pessoas dispostas a nos ajudar na caminhada, foi assim todos os anos e acredito que esse ano não será diferente”, disse.

O aposentado contou que começou essa romaria no ano de 1996, quando fez um pedido para os filhos e desde então não parou mais. “Acredito que já tivemos mais de 600 caminhantes junto comigo nesta jornada”, finaliza Alfredão.



