Fiéis acompanham 4ª Romaria Diocesana, em Apucarana; assista

Um grande público prestigiou a 4ª Romaria Diocesana em honra a Nossa Senhora de Lourdes. O evento acontece neste domingo (5), no Complexo esportivo José Antônio Basso (Lagoão), localizado na Avenida Irati, em Apucarana, no norte do Paraná.

Esse ano a Romaria trouxe novidades, como uma homenagem para as vítimas da pandemia. A romaria foi marcada por emoção e pôde ser acompanhada através do link ao vivo da Diocese de Apucarana pelo Facebook.

Veja programação completa:

· 8h30 Inicio com a acolhida e animação das 64 paróquias da diocese de Apucarana e de outras dioceses da região.

· 9 horas Começo do cerimonial de abertura. Na sequência uma homenagem às vítimas da pandemia.

· 10 horas Santa Missa, que será presidida pelo Bispo Dom Carlos José.

· 11h30 Procissão que segue até a catedral.

· 12h30 Encerramento diante de Nossa Senhora, na praça Rui Barbosa onde haverá a benção final realizada pelo bispo.



· A romaria também abre de forma oficial as atividades pastorais da. Da igreja católica do ano de 2023.

