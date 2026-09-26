Fiat Uno furtado que seria vendido para custear tratamento de idoso na UTI é recuperado em Apucarana







O veículo Fiat Uno Mille furtado na madrugada de sexta-feira (25) no Jardim Apucarana, que mobilizou moradores de Apucarana e região, foi localizado no bairro Guanabara.

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O carro gerou grande comoção popular por ser o único bem de um idoso de 70 anos, que está internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

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Aliviada com o desfecho do caso, a família divulgou uma nota de agradecimento enaltecendo o trabalho da polícia e a empatia da população, que ajudou a compartilhar as informações e a procurar o automóvel.

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A recuperação do veículo garante uma fonte de recursos fundamental para a família neste momento de crise. O proprietário do carro, o ex-caminhoneiro Paulo Roberto, já sofria com as sequelas de um AVC ocorrido há quatro anos e teve seu quadro de saúde drasticamente agravado na última semana. Diante do prognóstico médico delicado, o filho do idoso, Jaudevino Cardoso, decidiu colocar o Uno à venda. O dinheiro arrecadado será integralmente destinado à compra de fraldas e aos cuidados médicos necessários para a manutenção da vida do patriarca.

O furto ocorreu em um momento em que a família tentava valorizar o bem. Por não ter garagem em casa, Jaudevino havia deixado o automóvel estacionado na Rua Goiás, em frente à residência de seu patrão, para fazer a limpeza e higienização interna. Ele escolheu o local justamente por contar com câmeras de monitoramento.

No entanto, por volta das 3h30 da manhã, um criminoso foi flagrado pelas imagens forçando as portas do veículo até conseguir assumir a direção e fugir.

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