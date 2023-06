Fiat Uno furtado de morador de Apucarana é encontrado 'depenado'

Na manhã desta sexta-feira (16), um morador de Apucarana, no Norte do Paraná, entrou em contato com a reportagem do TNOnline para fazer um apelo. Ele pedia ajuda após seu carro, um Fiat Uno de cor verde, ter sido furtado na Rua Galdino Gluck Junior, na última quinta-feira (15).

O homem teria deixado o automóvel na área central da cidade, saiu para resolver alguns problemas e, quando voltou, seu carro não estava mais no local.

Ainda nesta sexta-feira, por volta das 11h30, a Polícia Militar (PM) de Apucarana encontrou o veículo na Rua Senac, no Recanto dos Palmares. O Fiat Uno foi encontrado "depenado".

O carro foi localizado abandonado em uma propriedade rural sem a bateria, sem o estepe e com o pneu traseiro esquerdo furado. Além disso, de acordo com o boletim de ocorrência, o miolo da ignição estava caído no assoalho do veículo.

Diante da situação, os policiais militares providenciaram o recolhimento do carro e o automóvel foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

