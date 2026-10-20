FGTS calamidade: veja quem terá direito ao saque em Apucarana

Pedidos dependerão da habilitação do município pela Caixa; moradores terão apoio nos Cras e na Central do Cadastro Único

Moradores de Apucarana que tiveram suas casas atingidas pelo temporal de setembro poderão solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas precisam aguardar a habilitação do município pela Caixa Econômica Federal. O pedido será feito pelo aplicativo FGTS, sem necessidade de comparecer a uma agência bancária.

-LEIA MAIS: Saque-calamidade do FGTS é liberado após temporal histórico em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O limite é de R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o saldo disponível. Para ter direito, o trabalhador precisa ter recursos no fundo e morar em uma das áreas atingidas reconhecidas para acesso ao saque. A modalidade permite a retirada de dinheiro do próprio FGTS e depende da análise da Caixa. fgts.gov.br

Segundo a Prefeitura, a Portaria nº 3.591, publicada nesta terça-feira (20) no Diário Oficial da União, reconheceu a situação de emergência em Apucarana. A medida permite avançar nos procedimentos para disponibilizar o saque, mas ainda não significa que os pedidos estejam abertos.

O prefeito Rodolfo Mota tem reunião prevista com representantes da Caixa nesta terça-feira para definir os procedimentos e a organização do atendimento. A confirmação da habilitação e o prazo para apresentar os pedidos serão divulgados pela administração municipal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando Apucarana estiver disponível no aplicativo FGTS, o trabalhador deverá acessar a opção de solicitação de saque, selecionar “Calamidade pública” e escolher o município. Em seguida, precisará preencher as informações solicitadas, anexar os documentos e indicar uma conta bancária para receber o dinheiro. A análise poderá ser acompanhada pelo próprio aplicativo.

É importante separar um documento oficial de identificação com foto, como RG ou CNH, e um comprovante de residência em nome do trabalhador, referente ao período exigido pela Caixa. O aplicativo também poderá solicitar uma foto do rosto com o documento de identificação. As condições apresentadas no sistema devem ser conferidas antes do envio do pedido.

Também serão observadas as regras de intervalo entre saques dessa modalidade, consideradas as exceções legais, além do saldo disponível e de eventuais bloqueios na conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem tiver dificuldade para usar o aplicativo contará com orientação nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e na Central do Cadastro Único, na região central, próximo ao Terminal Rodoviário. Conforme a Prefeitura, as equipes ajudarão no acesso ao sistema, na autenticação e no envio da documentação.

O saque não será automático nem estará disponível para todos os moradores de Apucarana. A orientação é aguardar a confirmação da habilitação, utilizar apenas os canais oficiais da Caixa e não pagar intermediários. Senhas e informações bancárias não devem ser compartilhadas com desconhecidos.

SAQUE CALAMIDADE DO FGTS

Quem poderá solicitar?

Trabalhadores com saldo disponível em contas ativas ou inativas do FGTS.

Moradores de áreas atingidas pelo temporal e reconhecidas para fins do benefício.

Pessoas que atendam às regras de intervalo entre saques, observadas as exceções legais.

Quanto poderá ser sacado?

Até R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível e sujeito às condições estabelecidas pela Caixa.

Documentos

Documento oficial de identificação com foto, como RG ou CNH.

Comprovante de residência em nome do trabalhador, referente ao período exigido pela Caixa.

Imagem do rosto com documento de identificação, quando solicitada pelo aplicativo.

Dados de uma conta bancária para recebimento do valor.

Passo a passo pelo aplicativo FGTS

Abra o aplicativo oficial FGTS, da Caixa Econômica Federal.

Acesse a opção Solicitar seu saque.

Selecione calamidade pública.

Escolha o município de Apucarana (PR), quando estiver habilitado.

Informe os dados solicitados e anexe os documentos exigidos.

Indique uma conta bancária para receber o valor, conforme as opções disponibilizadas.

Confirme a solicitação e acompanhe a análise pelo próprio aplicativo.

Quando será possível solicitar?

Após a Caixa Econômica Federal concluir a habilitação de Apucarana no sistema, a Prefeitura divulgará a confirmação da liberação e o prazo oficial para os pedidos.

Onde buscar ajuda?

Nos CRAS de Apucarana e na Central do Cadastro Único, na região central, próximo ao Terminal Rodoviário, conforme a organização do atendimento municipal.

ATENÇÃO! O saque não é automático, não está disponível para todos os moradores e depende da aprovação da Caixa. Não pague intermediários nem forneça senhas a terceiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



