Fez calor? Frio? Conheça a estação meteorológica de Apucarana; vídeo

O assunto dos últimos dias é o calor no Paraná. Não é por menos. Várias cidades do Estado, incluindo Apucarana, registraram temperaturas perto dos 40ºC. Por conta disso, os órgãos de meteorologia passaram a ser ainda mais requisitados. Todo mundo quer saber a previsão do tempo. Veja reportagem em vídeo abaixo

No Estado, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é uma das referências quando o assunto é previsão do tempo. Vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, o Simepar é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, e tem 55 estações meteorológicas no Paraná.

Uma delas fica em Apucarana. Instalada na Fazenda Colina, a estrutura ajuda a captar também os dados dos municípios da região.

O meteorologista Reinaldo Kneib explica que a estação meteorológica é composta de vários sensores, que medem a temperatura do ar, a umidade, a velocidade do vento, a quantidade de chuva, entre outros indicadores.

Kneib assinala que os equipamentos procuram reproduzir tanto a temperatura real e também a sensação térmica. “A gente registra os dados, que são enviados para o Simepar em Curitiba, onde são colocados em um programa de computador”, explica.

O meteorologista assinala que o Simepar também utilizada dados de radares e imagens de satélite para fazer a previsão do tempo, utilizando também como parâmetros os dados das estações.

Em Apucarana, a instalação ocorreu na Fazenda Colina para garantir a proteção da estrutura contra a ação de vândalos. A propriedade fica em uma região isolada, mas que reproduz as condições gerais do município.

“O equipamento ocupa uma área pequena, mas traz todos os instrumentos necessários para as medições”, assinala. Além dos sensores, há uma espécie de minicentral que armazena as informações.

Ele admite que o ideal seria ter mais estações instaladas nas cidades para “refinar” os dados. No entanto, observa que, no caso de terrenos com topografia mais plana, uma única estação consegue atender vários municípios.

