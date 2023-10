Feto é encontrado no Residencial Interlagos em Apucarana

O IML esteve no local e fez o recolhimento do cadáver.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana (PR) confirmou nesta quinta-feira (19) que, após denúncias, a Polícia Civil (PC) localizou o feto de um bebê na Rua Cristiano Kussmaul, no Residencial Interlagos.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após se chocar com carro em Apucarana

continua após publicidade

Pessoas que transitavam pela região localizaram o feto e acionaram a polícia, que foi até o local. O feto foi descartado próximo à estação de tratamento de esgoto da Sanepar, nas proximidades do Centro de Evangelização Família Sagrada (Cefas).

O IML esteve no local e fez o recolhimento do cadáver. O corpo do bebê já tinha pernas, braços e dedos formados, e de acordo com informações iniciais, teria em torno de três a quatro meses de idade.

O Instituto Médico Legal informou ainda que pelas características, trata-se de um feto do sexo masculino.

Siga o TNOnline no Google News