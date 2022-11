Feto é encontrado em estação de tratamento de esgoto em Apucarana

Da Redação

Um feto, de aproximadamente 12 centímetros, foi encontrado em uma estação de tratamento de esgoto da Sanepar, localizada na zona rural de Apucarana. A Polícia Civil foi chamada.

Conforme o investigador Roberto Francisco, o feto estava enroscado em uma das telas que recolhe os dejetos do tratamento. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística foram chamados.

O IML providenciou a retirada do feto da estação de tratamento e ele será encaminhado para Curitiba para a realização de exames. "A Polícia Civil e a Criminalística realizaram um levantamento do local e abriu inquérito para apurar de quem seria o feto e a causa da morte. O feto tinha aproximadamente 12 centímetros e será encaminhado para Curitiba", explicou o investigador.

Nota da Sanepar

