Festoque terá recorde de expositores na edição de 2023

Já começou a montagem da 29ª Festoque da ACIA de Apucarana, que promete ter recorde de expositores numa mesma edição. O evento será de 06 a 10 de setembro, na ACEA, e terá neste ano mais de 70 expositores.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que serão 70 estandes de confecção e calçados, 05 de móveis e estofados e 15 de alimentação, além do espaço garden e brinquedos. “É um número 20% maior que as últimas Festoques realizadas na ACEA. Queremos bater a meta de público também, já que em 2022 reunimos mais de 33 mil visitantes, que foram contados por meio de inteligência artificial”, destaca Faganello.

A montagem da Festoque está adiantada. “Já estamos finalizando a montagem da estrutura externa, que vai abrigar a maior parte dos expositores. O fechamento das barracas, colocação de piso e montagem dos estandes internos começa nesta quinta-feira (24/08) e finaliza até o fim do mês”, espera Faganello.

Novidades

O layout da Festoque da ACIA terá algumas mudanças neste ano. “Logo na entrada teremos exposição de concessionária de carros 0 km. No primeiro pavilhão teremos um ambiente climatizado já instalado, para garantir maior conforto dos lojistas e visitantes. Entre o primeiro e segundo pavilhão colocamos o espaço para a Feira de Móveis. Teremos empresas com 100 e 50 metros quadrados de área para expor seus produtos”, diz Faganello.

No pavilhão externo será o local onde vai ficar a praça de alimentação, garden e área kids. “Teremos grandes marcas de Apucarana expondo. Como, por exemplo, a ZUA, Texas Farm, John Roger e Manhood. Além de marcas nacionais como a Boticário, Natura, Carmen Steffens, entre outras. Além de lojas de segmentos diversificados, uma ampla e confortável praça de alimentação e um espaço kids para os pais fazerem suas compras tranquilamente”, ressalta Faganello.

Entrada e estacionamento gratuito

A 29ª Festoque da ACIA de Apucarana tem estacionamento e entrada gratuita. A abertura da feira para o público será dia 06 de setembro, as 13 horas. No feriado de 07 de setembro a Festoque será das 9 às 22 horas. Na sexta (08), das 13 às 22 horas. No sábado (09), das 9 às 22 horas. E no domingo (10), das 9 às 20 horas.

A Festoque é uma realização da ACIA, conta com o patrocínio da Fomento Paraná e tem apoio da Prefeitura de Apucarana.

