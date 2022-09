Festoque supera expectativa de público e empresários, em Apucarana

Da Redação

Entre quinta-feira (08) e domingo (11), foi registrado 23.186 visitantes

A 28ª edição da Festoque, em Apucarana, superou a expectativa de público e empresários e, de acordo com a avaliação feita pela diretoria da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) no encerramento da feira, o evento que aconteceu entre os dias 7 e 10 de setembro, foi "um sucesso".

Para contabilizar o número de visitantes, foi instalado um sistema eletrônico de identificação individual por câmeras. “Elas estavam posicionadas na entrada da feira, num ângulo que contava individualmente, mesmo pessoas em grupos. A saída não era contabilizada”, informa o presidente da ACIA, Wanderlei Faganello.

Conforme o aparelho, a Festoque contou com a presença de 33.672 pessoas, sendo 10.486 somente no primeiro dia, o feriado de 7 de setembro. Entre quinta-feira (08) e domingo (11), foi registrado 23.186 visitantes. “É como se 673 ônibus de compradores, com 50 pessoas cada parassem em nossa feira”, destaca Faganello.

A variedade e qualidade dos produtos, além da boa condição climática foram os responsáveis pelo sucesso do evento, na cidade de Apucarana. “A Festoque é tradicional. E diferente de outros locais, mantemos a premissa de expositores associados, por isso, não temos estantes repetidos, como vemos na região. O tempo ajudou na semana do evento e, com isso, o público veio”, frisa Faganello.





Metas foram superadas

Participante há seis anos da Festoque, a empresária Tatiane Silva, da loja Taty Modas, conta que fez uma excelente feira. “Tivemos neste ano um publico muito bom. Muita gente passou pelo nosso estande. Consegui bater minha meta de vendas e estou muito feliz. Espero participar novamente da Festoque em 2023”, fala Tatiane.

A Texas Farm, por sua vez, participou pela primeira vez da feira. “Estou impressionado positivamente com a feira. Uma organização, comunicação e suporte aos lojistas muito boa. Conseguimos divulgar a marca, vendemos mais do que esperávamos e já pensamos em voltar na próxima, só que num estande maior”, explica o gerente comercial da marca, Romulo Neves.

O empresário Maycon Douglas da Silveira, da Bella Brumayc Lingerie, revela que a marca nunca tinha participado de uma feira como a Festoque. “Tivemos um resultado além das nossas expectativas. Bati a meta, testei a aceitação de alguns produtos e abri ainda mais mercado. Por tudo isto, estou muito feliz e pretendo voltar no próximo ano com certeza”, diz Maycon.





Segurança e conforto

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, destaca ainda que a ACIA se preocupou muito em oferecer conforto e tranquilidade para lojistas e consumidores. “Instalamos um sistema de câmeras moderno, com monitoramento 24 horas. Contratamos segurança privada, que junto com as policiais militares e guarda civil garantiu segurança a todos. E apesar do recorde de público, não tivemos nenhum contratempo que envolvesse a integridade física dos visitantes e seus familiares”, conclui Faganello.

A Festoque é uma realização da ACIA e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana, Sicoob, Sivana e Câmara da Mulher e o patrocínio da Fomento Paraná.

