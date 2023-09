Festoque recebe mais de 41 mil visitantes em Apucarana

A Festoque - Feira de ponta de estoque da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), bateu todos os recordes na edição que terminou neste domingo (10), na Acea.

continua após publicidade

De acordo com a Acia, foi a maior feira em número de expositores: 20% a mais que em 2022. Foi o maior evento em negócios realizados e um sucesso absoluto de público. “Passaram pela Festoque mais de 41 mil visitantes. E só não foi maior porque tivemos muita chuva na sexta e no sábado”, diz o presidente Wanderlei Faganello.

Em 2022, a Festoque registrou um pouco mais 33 mil visitantes. “Já foi um recorde, mas percebemos que os consumidores visitaram a feira mais de uma vez e em vários dos 05 dias do evento, mostrando também que a Festoque é um dos principais eventos de Apucarana, tanto pela qualidade dos produtos, quanto pelo preço”, destaca Faganelo.

continua após publicidade

Festoque em números

A Feira de Ponta de Estoque da ACIA teve sua abertura na quarta-feira (06) e recebeu 5.081 visitantes. No feriado registrou 13.326 pessoas. Na sexta, um público de 5.601 pessoas. “Já no sábado com chuva na parte da manhã, fechamos com 8.371 visitantes. E no domingo todo de sol, mais 8.726”, enumera Faganello.

Em pesquisa feita pela Acia com os expositores, o ticket médio dos 70 estantes de confecções e calçados ficou em torno de R$ 200,00. Já nos expositores de móveis o ticket médio ficou em R$ 2.000.00. “Temos dados valiosos como de horários de pico x dia. Vamos trabalhar no próximo ano para fazer a Festoque 30 anos a maior da história dos 75 anos da Acia”, diz Faganello.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Festoque recebe mais de 13 mil pessoas no feriado



Expositores aprovam evento

O empresário Mateus Almeida da Zee Bee participou da sua primeira Festoque. “Fiquei mais do que surpreendido tanto em vendas, quanto em feedback para a marca. Estamos até pensando em abrir uma loja conceito em Apucarana”, diz Mateus.

continua após publicidade

A empresária Tatiana da Silva, da Taty Modas, participa da Festoque há 10 anos. “Esta edição foi muito boa. A feira é forte e atrai milhares de pessoas. Com certeza estarei na próxima”, diz Taty.

O empresário Israel A. da Costa, do Divino Suco, diz que foi um amigo que também expõe na feira, que o convenceu a participar da Festoque. “Foi minha primeira vez e saio daqui surpreendido. Em alguns momentos faltou estoque de algumas frutas. E olha que repusemos várias vezes. Vendi muito, mas muito bem e ainda divulguei minha empresa. Quero o mesmo espaço em 2024”, diz Israel.

continua após publicidade

A gerente da Jolly, Rosa Watanabe, diz que a empresa participa há anos da Festoque. “E nesta, o movimento de clientes foi muito grande. Tivemos casos de pessoas que voltaram na loja para comprar no mesmo dia ou em dias diferentes. Estaremos na próxima edição com certeza”, diz Rosa.

Mesma opinião do empresário Rafael Maia, da Manhood. “Além da Manhood, trouxe duas marcas femininas (Shati e It Shirts). Muitos, mas muitos clientes vieram na minha loja para comprar mais de uma vez. Saio da feira realizado pelas vendas e animado para estar novamente em 2024”, fiz Rafael.

O empresário Maycon Gabriel, da Banks participou pela primeira vez da Festoque. “A feira foi muito boa pelo movimento, o que refletiu em uma excelente experiência para nossa marca, tanto em termos de vendas, quanto em parcerias que fechei com lojistas que irão revender meus produtos”, diz Maycon.

A pesquisa da Acia entrevistou 84 expositores do evento. “Desde a praça de alimentação, móveis, confecções e calçados. Não tivemos nenhum empresário que respondeu que ficou insatisfeito ou que não voltaria para a Festoque”, frisa Faganello

A feira é uma realização da Acia de Apucarana. “Mas temos que agradecer muito a prefeitura de Apucarana pelo apoio, a Fomento Paraná pelo patrocínio e o Sicoob, Sivana e Câmara da Mulher Empreendedora pela parceria mais uma vez”, conclui Faganello.

Siga o TNOnline no Google News