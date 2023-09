Festoque recebe mais de 13 mil pessoas no feriado

A Festoque da Associação, Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana bateu mais um recorde de público. Somente no feriado de 7 de setembro, o evento recebeu 13.326 pessoas. Em 2022, o número de visitantes num único dia foi de 10.486 pessoas.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Lista de sepultamentos desta sexta-feira (8) em Apucarana

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que a feira se consolida como um dos eventos mais importantes para o município. “Recebemos na quarta e quinta-feira, mais de 18 mil pessoas. Lembrando que temos ainda mais 3 dias de evento e o sábado e domingo recebe um grande número de consumidores do Vale do Ivaí”, frisa Faganello.

continua após publicidade

Mesmo com essa quantidade de pessoas a Festoque não registrou nenhuma ocorrência. Toda a área externa e interna conta com dezenas de câmeras de vigilância”, destaca Faganello.

O presidente da ACIA ressalta que os expositores estão surpreendidos com o movimento. “Temos vários casos de estandes que tivemos que fazer reposição de estoque durante o evento. Em outros anos, isto so acontecia após o encerramento do dia. Isto mostra a força da marca Festoque, que é uma registrada da ACIA para os associados que estão expondo durante os dias do evento”, diz Faganello.

Entre os atrativos da Festoque estão mais de 65 expositores, distribuídos entre 70 estandes. “Temos ainda exposição de veículos 0 km, uma grande feira de móveis e imóveis. Além de uma ampla e diversificada praça de alimentação, espaço Garden e kids. Nos 70 estandes temos peças a partir de 10 Calçados a partir de 15 reais. E temos também marcas de renome de Apucarana, que se destacam fora fazendo diversas promoções. Vale ainda ressaltar a qualidade do ambiente, mais climatizado para conforto nas compras, corredores mais amplos e uma praça alimentação também mais ampla", relata Faganello.

continua após publicidade

Horários da Festoque

Nesta sexta-feira (08), a Festoque funciona das 13 às 22 horas. No sábado (09), das 9 às 22 horas. E no domingo (10), das 9 às 20 horas.

A Festoque é uma realização da ACIA de Apucarana. Tem patrocínio da Fomento Paraná. E apoio da Prefeitura de Apucarana, Sivana, Câmara da Mulher e Sicoob.

Siga o TNOnline no Google News