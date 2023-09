Festoque inicia com grande movimentação em Apucarana

É grande a movimentação de clientes na abertura da 29ª Feira de Ponta de Estoque (Festoque), em Apucarana (PR). O evento abriu para o público às 13 horas desta quarta-feira (6) na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) e segue até domingo (10).

Tradicional no varejo local, a feira é promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia). Nesta edição, o evento registrou recorde de expositores com mais de 60 empresas participantes e 70 boxes, além da praça de alimentação com mais de 20 empreendimentos gastronômicos.

“A expectativa é a melhor possível. Com 29 anos de tradição, a Festoque se consolida como uma grande feira de ponta de sobra de confecções e produtos fabricados aqui em Apucarana e aqui do Vale do Ivaí, marcas próprias, marcas nacionais hoje em dia. Tivemos um recorde de expositores, pois os empresários estão acreditando no evento”, destaca Wanderlei Faganello, presidente da Acia.

Entre os participantes da feira está a loja gerenciada por Fernanda Rocha. A empresa existe há 43 anos na cidade e é especializada em moda voltada ao público feminino. “Teremos muitas peças de confecção e calçados com descontos bem atrativos na Festoque”, afirma.

Além disso, a loja física que fica no centro da cidade também funcionará normalmente com promoções na coleção de outono e inverno, com até 50% de desconto. “Essa é a oportunidade que temos para liberar o estoque para a nova coleção. Quem ganha são os clientes, que poderão comprar peças de altíssima qualidade com descontos imperdíveis”, afirma Fernanda.

Para a gerente de loja Heloisa Rocha, a expectativa é que a feira realizada na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) atraia consumidores de Apucarana e região e ainda movimente as lojas centrais da cidade. “A Festoque atrai muitas pessoas de fora, e isso é interessante porque o público vem para a feira e também passeia pela cidade. Isso movimenta o comércio e a economia da cidade de forma geral”, analisa.

Foto por (Divulgação) Público chegou cedo para verificar os descontos na Festoque

A 29ª Festoque de Apucarana acontece na Acea, na Avenida Jaboti, com abertura para o público hoje, às 13 horas e abertura oficial com autoridades às 18 horas. No feriado de 7 de setembro a Festoque será das 9 às 22 horas. Na sexta (08), das 13 às 22 horas. No sábado (09), das 9 às 22 horas. E no domingo (10), das 9 às 20 horas.

