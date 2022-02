Da Redação

Festoque deve ser realizada em Apucarana, diz ACIA

A diretoria da ACIA de Apucarana voltou a se reunir de forma ordinária nesta segunda (07). O encontro acontece sempre às segundas-feiras e teve como pauta o planejamento de algumas ações para o ano de 2022.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que após 2 anos de pandemia, as ações devem começar a ser presenciais novamente. “Estamos vendo grandes eventos como a Expo Londrina e Coopavel, por exemplo, sendo confirmadas. Shows e jogos de Futebol com presença de grande público. A vida voltando a uma nova rotina, que ainda necessita de cuidados”, frisa Faganello.

A ACIA já começou a planejar as Campanhas do Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. “Temos um grupo de empresários que discute o melhor formato e premiação destas datas. Isto tem dado ótimos resultados a todos”, ressalta Faganello.

Para o segundo semestre, a ACIA está planejando a realização da Festoque para o mês de setembro e o Mérito Empresarial para outubro. “São dois eventos distintos. A feira de promoções para o público em geral e o Mérito para as empresas que jubilaram em 2020, 2021 e neste ano de 2022. Será um grande desafio, mas vamos seguir todas as determinações exigidas pelos órgãos competentes”, adianta Faganello.

Outra ação que ainda será confirmada nos próximos dias é a data de formação do condomínio e lançamento da pedra fundamental do Centro Empresarial ACIA. “Já temos o número de salas vendidas para darmos início à obra. Estamos fazendo a limpeza do terreno para nos próximos dias iniciar de forma oficial a construção do maior empreendimento da história de Apucarana”, conclui Faganello.