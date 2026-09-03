Festoque começa em Apucarana com expectativa de público recorde ao longo de 5 dias







Começou em Apucarana (PR) nesta quinta-feira (03) a 32ª edição da Feira de Queima de Estoques de Apucarana (Festoque), que segue até a próxima segunda-feira (07), nas dependências da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). O evento, consolidado como a maior feira de queima de estoques do Vale do Ivaí, reúne mais de 100 lojistas e tem a expectativa de atrair cerca de 50 mil visitantes durante os cinco dias de funcionamento, aproveitando o feriado prolongado da Independência do Brasil.

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Promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), a feira abrange diversos segmentos da economia local, incluindo vestuário, calçados, móveis e acessórios, além de uma ampla praça de alimentação. O objetivo central é aquecer as vendas em um período estratégico para o varejo e garantir aos consumidores produtos de qualidade com preços acessíveis.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Santos Assunção, detalhou a estrutura do evento e demonstrou otimismo com os resultados desta edição, reforçando que o evento é aguardado por toda a cadeia produtiva.

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"A Festoque é esperada pelo lojista, e é esperada o ano inteiro pelos consumidores. Ela é de fundamental importância. Hoje temos aí de varejo 87 estandes. Mais 15 estandes da praça de alimentação e mais quatro estandes de móveis", contabilizou a presidente.

Aída também comemorou a adesão do público logo nos primeiros momentos da feira. "A Associação Comercial está realmente de parabéns por mais essa 32ª edição. No ano passado mais de 40 mil pessoas passaram por aqui. E a ideia é que esse ano a gente supere essa expectativa. Não tem uma campanha como essa, ela é incrível e as pessoas esperam. Estandes lotados, muitas vendas e consumidor satisfeito", pontuou.

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Ela aproveitou para estender o chamado à população de toda a região: "Vamos realmente aproveitar, convidar a todos que venham. Aqui vai ter preço baixo, vai ter tudo o que as pessoas precisam, tem todos os ramos de atividade. E ainda nós temos uma praça de alimentação incrível para que venha comer, se divertir, passear com a família. A feira está grande, está linda e nós reiteramos esse convite."

Para o presidente da Acia, Elio Pinto, a feira cumpre um papel fundamental para a saúde financeira das empresas locais. "A Festoque é uma ação que beneficia muitos os associados da Acia. A Festoque tem 32 anos. Só um ano de intervalo por causa da pandemia. Então é um local em que praticamente todas as pessoas de Apucarana, da região, vêm fazer compra nesse período", afirmou.

Segundo ele, a queima de estoques permite a renovação das vitrines para as próximas estações. "E é muito importante porque faz girar o nosso comércio. Faz ter vendas para liquidar o seu estoque e estoques novos para colocar para venda na nossa cidade, para ajudar o nosso consumidor com ótimos preços e uma ótima qualidade de produto", explicou Elio. O presidente da Acia também confirmou a alta expectativa de público: "Eu creio, pelo que já tem hoje já cadastrado de entrada, nós vamos bater o recorde. Foram 44 mil [consumidores] no ano passado, esse ano esperamos no mínimo 50 mil pessoas."

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O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, marcou presença na abertura e destacou o impacto do evento no calendário da cidade, especialmente por ocorrer em setembro. "Setembro é aquele mês que as coisas ficam meio de banda, não é nem começo do ano nem meio, o pessoal já está esperando para o final. A Festoque é a época propícia para poder fazer isso. Todo mundo ganha, todo mundo economiza e o dinheiro da cidade circula", disse o chefe do Executivo, lembrando que na segunda-feira (07) o público poderá conciliar o desfile cívico, marcado para as 8h30, com um passeio pela feira logo na sequência.

O público já está conferindo as ofertas nos corredores. A auxiliar odontológica Cleice Santana, de 45 anos, marcou presença no primeiro dia ao lado de sua filha de 16 anos. Com presença assídua na Festoque, ela reforça que a visita é tradição. "Todos os anos a gente dá uma visitinha", conta. Sobre as compras, Cleice destacou as vantagens oferecidas e a estratégia de olhar as vitrines sem pressa. "Nós estamos olhando no geral.Está compensando. Tem bastante desconto. Já compramos três calças e uma blusa", revelou a consumidora.



Serviço

32ª Feira de Queima de Estoques de Apucarana (Festoque)

Quando De quinta-feira (03) a segunda-feira, 7 de setembro.

De quinta-feira (03) a segunda-feira, 7 de setembro. Local Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) - Avenida Jaboti.

Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) - Avenida Jaboti. Horários de funcionamento: Quinta e sexta-feira: das 10h às 22h;Sábado e domingo: das 9h às 22h;Segunda-feira (feriado): das 10h às 20h.