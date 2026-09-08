Festoque 2026 bate recorde de público e supera 47 mil visitantes

A Festoque 2026, realizada de 3 a 7 de setembro, em Apucarana, novamente entrou para a história. A feira, promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), recebeu 47.248 visitantes, superando o recorde registrado em 2025, o crescimento foi de mais de 6%.

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O resultado consolida a Festoque como um dos grandes eventos de varejo da região, atraindo consumidores de diferentes municípios e movimentando não apenas os mais de 100 expositores, mas também o comércio, a gastronomia, a hotelaria e o setor de serviços de Apucarana.

A distribuição do público ao longo dos cinco dias demonstra a força do evento. No dia 3, foram 7.707 visitantes; no dia 4, 7.150; no sábado, dia 5, a feira recebeu 11.859 pessoas. No domingo, dia 6, foram 10.881 visitantes e, no feriado de 7 de setembro, outros 9.651 consumidores passaram pela Festoque.

Além do público recorde, os expositores também registraram resultados expressivos de vendas, reforçando o papel da feira como uma importante ferramenta para geração de negócios.

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A força da Festoque também pode ser percebida pela presença de consumidores de outras cidades. A feira se tornou um atrativo regional, fazendo com que milhares de pessoas se desloquem até o município para aproveitar as oportunidades oferecidas pelos expositores.



Esse fluxo representa um impacto que vai além dos limites da feira. Visitantes que vêm de outras cidades também circulam pelo comércio local, utilizam serviços, frequentam restaurantes, postos de combustíveis e, em muitos casos, permanecem mais tempo na cidade.

Para o presidente da Acia, Elio Pinto, esse movimento reforça a importância da Festoque para toda a economia local.

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“Ficamos muito felizes com esse recorde. Se não fosse a chuva e o frio que fizeram nos dias do evento, talvez pudéssemos ter ainda mais visitantes”, afirma.





Feira é tradição em Apucarana - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline Feira é tradição em Apucarana - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline





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Segundo Elio, o impacto da Festoque ultrapassa os limites do espaço onde a feira é realizada. “A Festoque atrai consumidores de toda a região e ficamos felizes com a força da feira para impulsionar os negócios dos nossos associados e da cidade como um todo, que acaba sendo beneficiada com as pessoas que atraímos para Apucarana e com esse impulso nas vendas”, destaca.

Segurança e organização

Outro ponto de destaque da edição de 2026 foi a segurança e a organização do evento. Mesmo com a circulação de mais de 47 mil pessoas durante os cinco dias, a Festoque transcorreu sem incidentes que comprometessem o funcionamento da feira, garantindo tranquilidade para expositores, trabalhadores e visitantes.

A estrutura de acessos, o controle do fluxo de pessoas, a organização dos espaços e o trabalho das equipes envolvidas contribuíram para que o grande volume de público pudesse ser recebido de forma organizada. Uma grande variedade de produtos, preços promocionais, também contribuem para que famílias e consumidores de outros municípios escolham Apucarana como destino durante o período da feira.

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Tecnologia permite contagem de visitantes

Uma das novidades da Festoque 2026, foi o sistema de contagem de público. De acordo com Elio Pinto, a Acia contratou a empresa IATAX TECH, responsável pelo desenvolvimento de uma tecnologia baseada em reconhecimento facial.

O sistema funcionou nos dois acessos da feira e permitiu contabilizar individualmente os visitantes. “Cada pessoa era mapeada e recebia um código nos dois acessos da feira. Isso permitiu que os visitantes entrassem e saíssem por onde preferissem, sem que houvesse duplicidade na contagem”, explica o presidente.

Além do número total de visitantes, a tecnologia possibilitou levantar informações como faixa etária, sexo e horários de maior movimento, dados que serão utilizados pela organização para aperfeiçoar as próximas edições.

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“Para o próximo ano, o sistema terá também um contador de sacolas e poderá ser colocado nas lojas que quiserem saber o seu movimento”, adianta Elio.

Empresários destacam resultados

Para os expositores, a Festoque 2026 também foi marcada por resultados positivos.

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O empresário Emerson Miyuki da Silva, da HFUS, participou pela primeira vez da feira e se surpreendeu com o movimento. “Nós da HFUS ficamos impressionados com a força da Festoque. Superamos nossas expectativas de vendas, divulgamos nossa loja em Apucarana e já estamos ansiosos por 2027”, afirma.

A gerente da Reverso, Ana Paula Soares, participou pelo segundo ano consecutivo e comemorou um novo recorde. “Nós estamos felizes. Vendemos mais de 2 mil peças, batendo nosso recorde de vendas e faturamento. A Festoque é surreal. O lojista que não participa está perdendo uma grande oportunidade de vendas”, avalia.

Na ZeeBee, os empresários Mateus Almeida e Rodrigo Jarenko destacam que a feira teve papel importante no crescimento da marca. “Foi aqui que explodimos enquanto marca, tanto que abrimos uma loja em Apucarana e já estamos abrindo outra em Arapongas. A feira de 2026 foi novamente espetacular. Trouxemos mais de 15 mil peças para venda e, em 2027, estaremos novamente na feira”, afirmam.

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O empresário Robison Fernando Guergollete, da KW Celulares, também ressaltou o suporte oferecido aos participantes. “A feira é um sucesso devido ao suporte que o empresário recebe. Isso facilita para expormos e também atender o público da melhor forma possível”, diz.

Ao avaliar a edição de 2026, Elio Pinto destaca a participação dos empresários e do público. “Conversamos com boa parte dos empresários no final do evento e queremos agradecer a todos por acreditarem na feira, ao público que nos visitou e entendeu os percalços da chuva”, afirma.

O presidente também agradeceu à patrocinadora Fomento Paraná e aos parceiros da edição: Sebrae, Sicoob Aliança, Climatizadores Perferro, IRED Internet, Sivana e Prefeitura Municipal de Apucarana.