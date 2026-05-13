Festoque 2026 abre venda de estandes e espera superar público da última edição em Apucarana

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A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) lançou oficialmente nesta quarta-feira (13) a 32ª edição da Festoque, uma das maiores feiras do comércio do Vale do Ivaí. A expectativa da organização é superar o público das últimas edições e bater novo recorde de visitantes em Apucarana.



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Segundo a Acia, cerca de 100 estandes serão disponibilizados para os lojistas participantes. A comercialização dos espaços começa nesta semana e seguirá um cronograma específico para expositores antigos e novos participantes.

De acordo com o diretor comercial da entidade, Jian Papa, expositores que participaram da edição anterior terão prioridade para manter os mesmos espaços.

“Quem esteve na Festoque no ano passado terá preferência para permanecer no mesmo lugar. Depois abrimos possibilidade de troca e, na sequência, para novos expositores”, explicou.

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Os interessados devem procurar a Acia pelo WhatsApp (43) 3162-4300 para realizar o agendamento. A organização alerta que restam poucos espaços para novos participantes. Em 2025, todos os estandes foram comercializados em apenas 15 dias.

A edição deste ano será realizada entre os dias 3 e 7 de setembro, aproveitando o feriado prolongado de 7 de Setembro, celebrado na segunda-feira.

Segundo Jian Papa, neste ano a feira começará excepcionalmente na quinta-feira, diferente das edições anteriores, que tradicionalmente iniciavam na quarta.

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A programação prevê funcionamento das 10h às 22h na quinta e sexta-feira. Já no sábado e domingo, a feira funcionará das 9h às 22h. Na segunda-feira, último dia do evento, o atendimento será das 10h às 20h.





Diretor Jian Papa discursa no lançamento da feira - Foto: Vitor Flores/ TNOnline Diretor Jian Papa discursa no lançamento da feira - Foto: Vitor Flores/ TNOnline





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O vice-presidente da Acia, Jaime Leonel, destacou o crescimento da feira nos últimos anos. Segundo ele, em 2024 a Festoque recebeu cerca de 41 mil visitantes. Já em 2025, o público chegou a 44 mil pessoas.

Para 2026, a expectativa é ultrapassar novamente esses números, principalmente porque a feira acontecerá durante um feriado prolongado, o que deve aumentar a presença de consumidores de toda a região.

“É um evento voltado exclusivamente para os associados e que movimenta consumidores de toda a região. Muitas empresas cresceram e ganharam projeção regional após participarem da Festoque”, afirmou.

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Além da área de compras, a estrutura contará com praça de alimentação, estacionamento gratuito com segurança e acompanhamento dos órgãos de fiscalização.

De acordo com Jaime Leonel, a realização da feira na sede da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) também atende às exigências de segurança do Corpo de Bombeiros.

“A exigência dos bombeiros é grande, e com razão. Tudo é pensado para garantir segurança aos visitantes e expositores”, ressaltou.

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A expectativa da organização é de recorde de público e vendas na edição de 2026.