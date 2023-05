Festival Popular da Cultura de Paz será realizado em Apucarana

Da Redação

Festival acontece no domingo (7)

O 1º Festival Popular da Cultura de Paz será realizado no próximo domingo (7), na Praça Ceu (Centro de Artes e Esportes Unificados), no Jardim América, em Apucarana. O evento acontece entre as 10h e 18h.

De acordo com a produtora Alana Passos, o intuito do evento é valorizar a cultura local. "O objetivo é dar espaço e visibilidade à produtores culturais, artistas, empreendedores e colaboradores em geral", conta.

A produtora ressalta que diversos temas serão abordados durante o festival. "Nós abordaremos vários assuntos importantes como diversidade cultural, saúde mental, economia solidária, empoderamento feminino, dentre outros, contaremos com uma tenda de Educação Popular, trazendo diversas rodas de conversa e ações em saúde , prática de Yoga de manhã, área Kids com diversas ações para as crianças como construção de mandalas e pinturas faciais", explica.

"Será um prazer imenso somar com a população apucaranense nesse evento gratuito, para que conheçam tantos trabalhos lindos e possamos falar de cultura, paz, amor e saúde", finalizou Alana.

No palco principal, serão realizadas inúmeras apresentações de artistas locais. Além disso, o festival contará um feira gastronômica, feira de artesanatos, oficinas culturais, rodas de conversas e palestras de educação em saúde.

