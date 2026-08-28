Festival no Cine Teatro Fênix Apucarana arrecada alimentos para comunidade indígena

Evento acontece neste sábado (29), a partir das 19h, e reúne artistas independentes para ajudar o Centro Cultural Kaingang Vãre

Acontece neste sábado (29), a partir das 19 horas, a 3ª edição do Festival Imersão Útero da Terra, no Cine Teatro Fênix, localizado na Avenida Curitiba, 1215, no centro de Apucarana (PR). Com foco na solidariedade, a entrada para o evento custa um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será destinada ao Centro Cultural Kaingang Vãre, de Londrina, que abriga famílias e muitas crianças em situação de extrema vulnerabilidade social.

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A programação cultural promove uma mistura de linguagens e representatividade. A abertura fica por conta do grupo de dança indígena Ga Tãn, da etnia Kaingang. O palco do teatro também receberá shows de diversos artistas e grupos, incluindo apresentações de O Clã 044, T.O.D, Kenedy Kaygang, Hábito e BL.

A campanha de recolhimento de mantimentos já ocorre de forma contínua há quatro meses, com os organizadores reunindo as doações para realizar o transporte voluntário até a comunidade em Londrina. O objetivo principal da organização é usar o alcance da arte para combater a fome e dar visibilidade às necessidades estruturais e urgentes enfrentadas pelo grupo.

Confira as atrações:



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