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CULTURA

Festival musical da UTFPR movimenta Apucarana nesta quinta-feira (7)

Além de apresentações da comunidade acadêmica, evento contará com a presença de artistas locais convidados

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 11:15:27 Editado em 06.05.2026, 11:15:22
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Festival musical da UTFPR movimenta Apucarana nesta quinta-feira (7)
Autor Aimee Silva Amaral, que representou o Campus Apucarana na fase final do Festival Melodia, que aconteceu no Campus Guarapuava em 2025 - Foto: Divulgação/UTFPR

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) promove nesta quinta-feira (7), a partir das 19h, a quinta edição do Festival Canta UTFPR no auditório de seu campus em Apucarana. O evento, que possui entrada gratuita e é aberto ao público em geral, busca movimentar a cena cultural da cidade ao reunir apresentações musicais de estudantes e servidores da instituição, além de contar com a participação especial de artistas locais convidados.

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A iniciativa vai além da celebração artística e funciona como a etapa local de seleção para o Festival Melodia, um tradicional concurso da universidade que abrange todas as suas unidades. Os talentos da comunidade acadêmica que se destacarem nas apresentações desta quinta-feira garantirão vaga para avançar à fase final, na qual assumirão a responsabilidade de representar o campus de Apucarana em uma mostra musical ampliada a nível estadual.

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Neste ano de 2026, a grande final do Festival Melodia será sediada no campus de Ponta Grossa. O concurso integrará a programação oficial do Conecta UTFPR, um evento focado em reunir e expor os projetos de extensão, cultura e inovação desenvolvidos por toda a comunidade acadêmica da universidade. A organização do festival reforça o convite para que os moradores de Apucarana e de municípios vizinhos prestigiem a seletiva local, apoiando os músicos e aproveitando a noite cultural.

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