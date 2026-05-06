Festival musical da UTFPR movimenta Apucarana nesta quinta-feira (7)

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) promove nesta quinta-feira (7), a partir das 19h, a quinta edição do Festival Canta UTFPR no auditório de seu campus em Apucarana. O evento, que possui entrada gratuita e é aberto ao público em geral, busca movimentar a cena cultural da cidade ao reunir apresentações musicais de estudantes e servidores da instituição, além de contar com a participação especial de artistas locais convidados.

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A iniciativa vai além da celebração artística e funciona como a etapa local de seleção para o Festival Melodia, um tradicional concurso da universidade que abrange todas as suas unidades. Os talentos da comunidade acadêmica que se destacarem nas apresentações desta quinta-feira garantirão vaga para avançar à fase final, na qual assumirão a responsabilidade de representar o campus de Apucarana em uma mostra musical ampliada a nível estadual.

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Neste ano de 2026, a grande final do Festival Melodia será sediada no campus de Ponta Grossa. O concurso integrará a programação oficial do Conecta UTFPR, um evento focado em reunir e expor os projetos de extensão, cultura e inovação desenvolvidos por toda a comunidade acadêmica da universidade. A organização do festival reforça o convite para que os moradores de Apucarana e de municípios vizinhos prestigiem a seletiva local, apoiando os músicos e aproveitando a noite cultural.