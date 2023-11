Festival de Natação reúne mais de 150 atletas no 'Lagoão'

Foi realizada nesse sábado (25/11) na piscina térmica do Complexo Esportivo Lagoão, com a presença de mais de 150 atletas de Apucarana e região, o 5º Festival de Natação nas categorias masculina e feminina, em evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

continua após publicidade

O festival, que foi aberto com um “aulão” de hidroginástica, reuniu nadadores que treinam no Lagoão, Centro da Juventude Alex Mazaron, Colégio São José, Country Club, Escola Piraju e na Aquarium, de Jandaia do Sul. Com mais de três horas de duração, os atletas disputaram 27 provas nos estilos crawl, peito, costas e borboleta.

O prefeito Junior da Femac prestigiou a atividade e entregou medalhas aos participantes. “O festival é realizado todos os anos com o objetivo de incentivar a prática esportiva, com disputa saudável e de integração, envolvendo crianças, adolescentes e adultos que competiram nos quatros estilos da natação”, destaca o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade

“Mais uma vez a Secretaria de Esportes promoveu um belo evento na piscina do Lagoão com todos os participantes sendo premiados com medalhas. Em Apucarana a natação é uma modalidade muito praticada e contribui para o bem-estar e a qualidade de vida da nossa comunidade”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

- LEIA MAIS: Time de voleibol apucaranense é campeão da Série Prata

“Pratico natação desde os seis meses de idade, ajuda muito na respiração e me deixa mais disposta, sendo excelente para a saúde”, cita a garota Maria Júlia Teixeira, de 15 anos. Ela foi à vencedora nas provas de 50m nado crawl e peito. A irmã dela, Maria Luiza, obteve a primeira posição nos 50m nado crawl em sua categoria. A dupla representa o Colégio São José.

continua após publicidade

“A natação é um esporte que eu adoro e tem me ajudado muito no dia-a-dia. A minha saúde melhorou, tenho mais disposição e sempre estou presente nas aulas que realizo no Centro da Juventude”, disse o jovem Renato Tavares Bernardino, de 15 anos.

No 5º Festival de Natação, coordenado pela professora Nilza Belan, foram arrecadadas 293 caixas de leite longa vida que serão doadas para uma entidade de assistência social do município.

Siga o TNOnline no Google News