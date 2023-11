Festival de Natação ocorre no Complexo Esportivo Lagoão neste sábado

Com a participação de mais de 150 atletas entre 6 a 80 anos de idade, ocorrerá neste sábado à tarde (25/11), na piscina térmica do Complexo Esportivo Lagoão em Apucarana, a 5ª edição do Festival de Natação, evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura e que acontecerá nas categorias masculina e feminina.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, disse que o evento será aberto a partir das 13h30. “Primeiramente teremos um aulão de hidroginástica com a presença dos alunos que fazem a atividade durante a semana no Lagoão. Na sequência, às 14h30, será iniciado o festival com provas nos estilos livre, peito, borboleta e costas, com todos os participantes ganhando medalhas. Serão três horas com muitas provas e com o evento tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca Tom Barros.

“Fechamos as inscrições na semana passada e foi definido que o evento contará com atletas de Apucarana e Jandaia do Sul. O festival nesse ano terá a participação de nadadores que treinam no Lagoão, no Centro da Juventude, na Escola Piraju, no Colégio São José, no Country Club e na Aquarium de Jandaia do Sul”, disse a professora Nilza Belan, coordenadora geral do festival.

