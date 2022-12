Festival de Natação é realizado com sucesso no Lagoão

Da Redação

Com a presença de atletas de Apucarana, Arapongas e Jandaia do Sul, foi realizada nesse sábado (10/12), na piscina térmica do Complexo Esportivo do Lagoão, a 4ª edição do Festival de Natação, evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. Mais de 150 nadadores, nas categorias masculina e feminina, disputaram as provas nos estilos livre, costas, peito e borboleta, com todos sendo premiados com medalhas. A atividade foi aberta com um “Aulão” com os alunos que praticam a hidroginástica na piscina do Lagoão.

O prefeito Junior da Femac prestigiou o festival e entregou medalhas aos participantes. “Foi um festival realizado com muito sucesso, reunindo atletas nas mais diversas faixas etárias, principalmente com destaque para a participação de muitas crianças e adolescentes, que serão os nossos futuros campeões no esporte”, destacou o prefeito Junior da Femac.

O secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, enalteceu a disputa. “Todos os atletas estão de parabéns por seus desempenhos na piscina, com o festival superando todas as expectativas. Foi muito bom ver também a participação dos familiares apoiando e incentivando os nadadores”, disse o professor Grillo.

A professora Nilza Belan, coordenadora do evento, disse que o festival contou com atletas do Lagoão, Centro da Juventude Alex Mazaron, Escola Piraju, Colégio São José, de Apucarana; Aquanade, de Arapongas, e da Aquarium, de Jandaia do Sul. “Agradeço a todos os participantes, aos professores e colaboradores que nos ajudaram na realização do festival e ao prefeito Junior da Femac, que é o nosso grande incentivador. Estou muito contente pelo retorno do festival, pois há dois anos não podemos realizar a atividade devido à pandemia da covid-19”, comentou a professora Nilza.

Os irmãos Gustavo e Isabella Brum Nepomuceno de Souza, da Escola Piraju, adoraram ter participado do festival. “A gente consegue interagir com as pessoas quando participa desses festivais, ajuda muito na nossa saúde e recomendo para que pratiquem a natação”, citou Isabella, de 12 anos.

“Essa é a segunda vez que participo de um festival, a primeira foi em 2019 e é muito legal estar nessas disputas. Estou na natação desde criança e ter disputado esse festival me deixou muito feliz”, disse Gustavo, de 15 anos.

“Foi um evento muito bem organizado pela Secretaria de Esportes da Prefeitura, que vem buscando fortalecer a natação e a hidroginástica do município, pois precisa mesmo acontecer essas competições e esse incentivo ao esporte, com todos estando de parabéns pela atividade realizada”, frisou Fernando Machado, professor de natação no Colégio São José e no Country Club Apucarana.

Na realização do festival foram arrecadadas 98 caixinhas de leite longa vida que serão doadas para o Lar São Vicente de Paula.

