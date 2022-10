Festival de Línguas Estrangeiras Modernas leva grande público ao Fênix

Da Redação

O Cine Teatro Fênix recebeu, na noite desta segunda-feira (24), o 7º Festival de Línguas Estrangeiras Modernas da Rede Municipal de Educação de Apucarana. Na ocasião, estudantes de 35 escolas apresentaram aos seus pais e à comunidade um pouco daquilo que vêm aprendendo, ao longo do ano letivo, nas aulas de Inglês e Espanhol. O evento também foi transmitido pela internet.

O prefeito Junior da Femac frisou que Apucarana é um dos poucos municípios brasileiros que ofertam o ensino de línguas estrangeiras aos estudantes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. “Em 2014, nós unificamos o currículo da rede municipal e implantamos a disciplina de Inglês na grade de conteúdos que as crianças devem aprender. Desde 2020, o componente de Língua Espanhola também foi incluído no currículo escolar. E, neste ano, a Autarquia de Educação ainda iniciou a implantação gradativa do ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas suas escolas, contemplando tanto os alunos surdos como os ouvintes,” detalhou.

O Festival de Línguas Estrangeiras Modernas foi criado para celebrar o ensino multilíngue e propiciar que as crianças tenham contato com a cultura dos diversos países que têm o Inglês e o Espanhol como idiomas oficiais.

“O projeto é desenvolvido em duas etapas. Na primeira, os professores organizam eventos nas próprias escolas, envolvendo todos os estudantes, com apresentações de música, teatro, poesias e jograis nos idiomas estrangeiros. Já no segundo momento, os alunos que se destacam nas mostras das unidades de ensino são convidados a repetir a performance no palco do Cine Teatro Fênix, diante dos seus pais e familiares,” acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

“Apucarana tem o melhor IDEB do Paraná e foi eleita como a melhor educação do Brasil, no Prêmio Band Cidades Excelentes. Com certeza, o Inglês e o Espanhol no nosso ensino básico também influenciou nestas conquistas”, disse o vice-prefeito Paulo Vital.

O 7º Festival de Línguas Estrangeiras Modernas teve como tema as palavras Believe, em inglês, e Creer, em Espanhol, que podem ser traduzidas como Acreditar para a língua portuguesa. As canções apresentadas pelos estudantes foram Jesus Cristo mudou meu viver (Aline Barros), You are my sunshine (Jhonny Cash), El latido de mi corazón (Luis Jaramillo), All you need is love (Beatles), Em lo profundo (trilha sonora do filme Encanto), Three Little Birds (Bob Marley), Saber quién soy (Lágrimas de Sangre) e Believe (Cher). A plateia ficou em pé ao final do espetáculo para aplaudir os artistas.

Os coordenadores dos cursos de licenciatura em Letras-Inglês e Letras-Espanhol da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), professores Ana Paula Trevisani e Enrique Vetterli Nuesch, acompanharam o 7º Festival de Línguas Estrangeiras Modernas da rede municipal de educação de Apucarana.

“Ensinar línguas estrangeiras às crianças é dar a oportunidade para que elas tenham contato com outras culturas e aprimorem o seu desenvolvimento cognitivo. Nós não podemos esquecer que o Inglês é a língua mais falada no mundo e o Espanhol é o idioma oficial da maioria dos países da América Latina,” disse professora Ana Paula Trevisani.

“A linguagem é o que une os seres humanos. Habilitar as crianças para falarem o maior número de línguas possível é contribuir para a formação cidadã delas. Eu parabenizo o prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes pelos muitos investimentos que eles têm feito na área da educação,” completou o professor Enrique Vetterli Nuesch.

Os pais dos estudantes também mostraram-se bastante satisfeitos com a formação que seus filhos estão recebendo na rede municipal de Apucarana. “A apresentação foi encantadora! Eu acredito que aprender outros idiomas é muito importante para o desenvolvimento, a interação e a comunicação das crianças. Libras também é fundamental para a inclusão de todas as pessoas na sociedade,” afirmou Lucicléia Aparecida Bertacco da Cruz, que é mãe das alunas Maria Eduarda e Maria Luísa, da turma de 3º Ano, da Escola Municipal Professor Alcides Ramos.

Prestigiaram ainda o 7º Festival de Línguas Estrangeiras Modernas, os vereadores Luciano Facchiano, Jossuela Pirelli e Rodrigo Lievore (Recife), a professora da UNESPAR e representante do Movimento Fica Espanhol, Silvana Malavasi Huszcz, a professora aposentada de Língua Inglesa que foi uma das idealizadoras do festival, Lourdes Spaciari, e diversos secretários municipais.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

