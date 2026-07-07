Festival de Inverno de Apucarana segue com cinema, teatro, rock e concerto
Programação gratuita continua até 1º de agosto com atrações em bairros, distritos e no Cine Teatro Fênix
O 2º Festival de Inverno segue movimentando Apucarana com uma programação diversificada que leva cultura, lazer e convivência comunitária para diferentes bairros e distritos. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Autarquia Municipal de Educação, o festival começou no dia 16 de junho e prossegue até 1º de agosto, oferecendo atrações para crianças, jovens, adultos e famílias.
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Ao longo do mês de julho e no início de agosto, a população poderá prestigiar gratuitamente sessões do projeto Cinema na Praça, espetáculos teatrais, apresentações musicais, exposição de carros antigos e o concerto de encerramento da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL). A única atração com ingresso pago é o show de stand-up da humorista Bruna Louise.
O prefeito Rodolfo Mota destacou o crescimento do festival e a grande participação popular. “A primeira edição, no ano passado, foi um sucesso, contando com 45 atrações na programação e reunindo público de mais de 20 mil pessoas. Neste ano, ampliamos a programação para 60 atrações, entre sessões de cinema, apresentações de teatro, música e stand-up, Capivara Fest, exposição de carros antigos e as maravilhosas festas juninas e julinas promovidas pelos nossos CMEIs e escolas municipais. A adesão da população está muito boa e certamente vamos superar o público do ano passado”, afirmou.
O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Almeida, reforçou que o principal objetivo do Festival de Inverno é ampliar o acesso da população à cultura, levando atrações para diferentes regiões da cidade. “Preparamos uma programação pensada para toda a família, com atividades gratuitas e descentralizadas, valorizando os espaços públicos e aproximando a cultura das pessoas. Convidamos toda a população a participar e aproveitar cada uma das atrações que ainda serão realizadas até o encerramento do festival”, destacou.
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Confira a programação:
08 de julho (quarta-feira)
Cinema na Praça
Distrito de Pirapó
19 horas
09 de julho (quinta-feira)
Stand-up com Bruna Louise (evento pago)
Cine Teatro Fênix
19 horas
12 de julho (domingo)
Apresentações da Escola de Artes
Cine Teatro Fênix
14 horas – O Mistério de Feiurinha (Infantil)
19 horas – Romeu e Julieta (Adulto)
12 de julho (domingo)
Comemoração do Dia Mundial do Rock
Rua Gastronômica Osvaldo Cruz
14h às 15h20– Banda Super Joe
15h40 às 17h – Banda Retrovisor
17h20 às 18h40 – Banda Moby Dick
19h às 20h20 – Banda The Club
20h40 às 22h – Banda Barba, Cabelo e Bigode
15 de julho (quarta-feira)
Cinema na Praça
Vila Reis
19 horas
22 de julho (quarta-feira)
Cinema na Praça
Jardim Diamantina
19 horas
26 de julho (domingo)
Festival de Carros Antigos
Lagoão
Possivelmente a partir das 10h30
29 de julho (quarta-feira)
Cinema na Praça
Solo Sagrado
19 horas
31 de julho (sexta-feira)
Espetáculo Auto da Compadecida
Cine Teatro Fênix
19 horas
1º de agosto (sábado)
Encerramento do Festival de Inverno com concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina
(OSUEL)
Cine Teatro Fênix
19 horas