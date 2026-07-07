Festival de Inverno de Apucarana segue com cinema, teatro, rock e concerto

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Programação gratuita continua até 1º de agosto com atrações em bairros, distritos e no Cine Teatro Fênix

O 2º Festival de Inverno segue movimentando Apucarana com uma programação diversificada que leva cultura, lazer e convivência comunitária para diferentes bairros e distritos. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Autarquia Municipal de Educação, o festival começou no dia 16 de junho e prossegue até 1º de agosto, oferecendo atrações para crianças, jovens, adultos e famílias.

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Ao longo do mês de julho e no início de agosto, a população poderá prestigiar gratuitamente sessões do projeto Cinema na Praça, espetáculos teatrais, apresentações musicais, exposição de carros antigos e o concerto de encerramento da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL). A única atração com ingresso pago é o show de stand-up da humorista Bruna Louise.

O prefeito Rodolfo Mota destacou o crescimento do festival e a grande participação popular. “A primeira edição, no ano passado, foi um sucesso, contando com 45 atrações na programação e reunindo público de mais de 20 mil pessoas. Neste ano, ampliamos a programação para 60 atrações, entre sessões de cinema, apresentações de teatro, música e stand-up, Capivara Fest, exposição de carros antigos e as maravilhosas festas juninas e julinas promovidas pelos nossos CMEIs e escolas municipais. A adesão da população está muito boa e certamente vamos superar o público do ano passado”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Almeida, reforçou que o principal objetivo do Festival de Inverno é ampliar o acesso da população à cultura, levando atrações para diferentes regiões da cidade. “Preparamos uma programação pensada para toda a família, com atividades gratuitas e descentralizadas, valorizando os espaços públicos e aproximando a cultura das pessoas. Convidamos toda a população a participar e aproveitar cada uma das atrações que ainda serão realizadas até o encerramento do festival”, destacou.

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Confira a programação:

08 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Distrito de Pirapó

19 horas

09 de julho (quinta-feira)

Stand-up com Bruna Louise (evento pago)

Cine Teatro Fênix

19 horas

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12 de julho (domingo)

Apresentações da Escola de Artes

Cine Teatro Fênix

14 horas – O Mistério de Feiurinha (Infantil)

19 horas – Romeu e Julieta (Adulto)



12 de julho (domingo)

Comemoração do Dia Mundial do Rock

Rua Gastronômica Osvaldo Cruz

14h às 15h20– Banda Super Joe

15h40 às 17h – Banda Retrovisor

17h20 às 18h40 – Banda Moby Dick

19h às 20h20 – Banda The Club

20h40 às 22h – Banda Barba, Cabelo e Bigode

15 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Vila Reis

19 horas

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22 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Jardim Diamantina

19 horas

26 de julho (domingo)

Festival de Carros Antigos

Lagoão

Possivelmente a partir das 10h30

29 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Solo Sagrado

19 horas

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31 de julho (sexta-feira)

Espetáculo Auto da Compadecida

Cine Teatro Fênix

19 horas

1º de agosto (sábado)

Encerramento do Festival de Inverno com concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina

(OSUEL)

Cine Teatro Fênix

19 horas