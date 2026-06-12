Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
SEGUNDA EDIÇÃO

Festival de Inverno 2026 de Apucarana começa na quarta (17); veja a programação

Atividades de cultura e lazer vão acontecer entre junho e julho; são mais de 60 eventos, incluindo 39 festas juninas e julinas nas escolas e CMEIs

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 19:03:57 Editado em 12.06.2026, 21:35:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline


A Prefeitura de Apucarana (PR) divulgou nesta sexta-feira (12) uma programação com mais de 60 eventos distribuídos por diferentes regiões da cidade, reunindo as atrações do 2º Festival de Inverno e as tradicionais festas juninas e julinas promovidas pelas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

Os detalhes da programação foram apresentados pelo prefeito Rodolfo Mota, que destacou o alcance das atividades e o objetivo de ampliar o acesso da população às ações culturais e comunitárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

“Estamos falando de 22 dias com programações diferentes organizadas pela Secretaria de Cultura, além de cerca de 40 festas juninas e julinas promovidas pelas nossas escolas e CMEIs junto às comunidades escolares. Através do festival vamos levar atrações para diversos pontos da cidade, envolvendo bairros, escolas, universidades e espaços públicos. Já através das festas juninas e julinas, que resgatamos a partir do ano passado, serão uma oportunidade para que as famílias participem, contribuam com a atividade que gera recursos para as APMFs e fortaleçam os laços comunitários”, destacou o prefeito.

A programação da segunda edição do Festival de Inverno será desenvolvida entre os dias 17 de junho e 1º de agosto, com atrações voltadas para públicos de todas as idades, reunindo música, teatro, dança, gastronomia, eventos ao ar livre e transmissão de jogos da Seleção Brasileira. As festas juninas e julinas da rede municipal acontecerão entre os dias 13 de junho e 5 de julho, fortalecendo a participação das famílias na vida escolar e preservando tradições culturais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Festival de Inverno 2026 de Apucarana começa na quarta (17); veja a programação
AutorOs detalhes da programação foram apresentados pelo prefeito Rodolfo Mota nesta sexta-feira (12) - Foto: Divulgação

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco Almeida, ressalta que o festival foi ampliado em relação à primeira edição. “No ano passado tivemos uma experiência muito positiva, levando cultura para diferentes regiões da cidade e alcançando crianças, jovens, adultos e idosos. Neste ano ampliamos ainda mais essa proposta, com uma programação diversificada que reúne teatro, música, balé, cinema, festas populares, apresentações artísticas e grandes atrações para todos os públicos”, afirmou.

Segundo ele, a descentralização continua sendo uma das principais características do evento. “Não estamos concentrando os eventos apenas na área central. Vamos levar atrações para bairros, distritos e diferentes espaços da cidade. Teremos cinema itinerante em localidades como Vila Reis, Pirapó, Solo Sagrado e Jardim Diamantina, além de apresentações em universidades, parques e espaços públicos. O objetivo é garantir que a cultura chegue cada vez mais perto das pessoas”, explicou.

A Banda Municipal terá papel de destaque na programação, realizando a abertura oficial do festival no dia 18 de junho, no Cine Teatro Fênix, além de outras apresentações ao longo do evento. Entre os destaques também estão o Arraiá Junino do Festival de Inverno, o Festival de Carros Antigos, o espetáculo de stand-up com Bruna Louise, único evento pago da programação, e o concerto de encerramento com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, destacou que a retomada das festas juninas e julinas nas unidades de ensino tem fortalecido a integração entre escola e comunidade. “Em 2025 conseguimos retomar as festas em parte das unidades e percebemos o quanto elas fazem diferença na vida escolar. Neste ano avançamos ainda mais e teremos cerca de 40 escolas e CMEIs promovendo suas festas. Para possibilitar uma melhor organização, estendemos a programação até julho, permitindo que as comunidades possam participar dos eventos com mais tranquilidade e aproveitamento”, explicou.

Segundo a secretária, além de preservar tradições culturais brasileiras, as festividades fortalecem o vínculo entre escola e família. “São momentos muito especiais, em que pais, avós e familiares participam da vida escolar das crianças, acompanham apresentações, convivem com professores e colaboram com as ações desenvolvidas pelas associações de pais e mestres. É uma oportunidade de fortalecer o sentimento de pertencimento e a parceria entre a comunidade e a escola”, concluiu.

Programação do Festival de Inverno 2026

17 de junho (quarta-feira)

Circo Mequetrefe

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Cine Teatro Fênix

18 de junho (quinta-feira)

Concerto da Banda Municipal

Local: Cine Teatro Fênix

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

20 de junho (sábado)

Apresentação de Teatro da Escola de Artes

Local: Cine Teatro Fênix

21 de junho (domingo)

Apresentação de Balé da Escola de Artes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Cine Teatro Fênix

22 de junho (segunda-feira) – 20h

Concerto da Banda Municipal

Local: Unespar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

24, 25 e 26 de junho (quarta, quinta e sexta-feira)

Arraiá Junino do Festival de Inverno

Local: Espaço das Feiras

24 de junho (quarta-feira) – 19h

Transmissão do jogo Brasil x Escócia

Local: Espaço das Feiras

27 de junho (sábado) – 15h

Capivara Fest

Local: Parque Jaboti

1º de julho (quarta-feira) – 19h30

Concerto da Banda Municipal

Local: UTFPR

8 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Local: Distrito de Pirapó

9 de julho (quinta-feira)

Stand-up Comedy com Bruna Louise (evento pago)

Local: Cine Teatro Fênix

12 de julho (domingo)

Apresentação Infantil e Adulta da Escola de Artes

Local: Cine Teatro Fênix

12 de julho (domingo)

Dia Mundial do Rock

Local: Rua Gastronômica Osvaldo Cruz

15 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Local: Vila Reis

19 de julho (domingo) – 16h

Transmissão da Final da Copa do Mundo

Local: Espaço das Feiras

22 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Local: Jardim Diamantina

26 de julho (domingo)

Festival de Carros Antigos

Local: Lagoão

29 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Local: Solo Sagrado

31 de julho (sexta-feira)

Espetáculo “O Auto da Compadecida”

Local: Cine Teatro Fênix

1º de agosto (sábado)

Encerramento do Festival de Inverno

Concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL)

Local: Cine Teatro Fênix


Festas Juninas e Julinas da Rede Municipal de Ensino

13 de junho (sábado)

  • CMEI Miguel Moreno – 12h às 19h – Salão Paroquial
  • CMEI Serafim Colombo – 11h30 às 18h – CMEI
  • EM Antonieta da Silva Lautenschlager – 13h às 17h – Escola
  • EM Professor Idalice Moreira Prates – 12h às 20h – Escola

14 de junho (domingo)

  • EM Senador Marcos de Barros Freire – 13h30 às 17h30 – Escola
  • EM Dr. Joaquim Vicente de Castro – 14h às 19h – Escola
  • EM Mateus Leme – 13h30 às 18h – Escola

20 de junho (sábado)

  • CMEI Geralda Siqueira Bormaita – 12h às 17h – CMEI
  • CMEI Professora Tatiane Andréia Agrela Felippe Chinelli – 14h às 19h – CMEI
  • EM José Brazil Camargo – 13h30 às 18h30 – Escola
  • EM Augusto Weyand – 13h às 18h – Escola
  • EM do Campo Professor Wilson de Azevedo – 15h às 19h – Escola

21 de junho (domingo)

  • EM Dr. Osvaldo dos Santos Lima – 13h às 18h – Escola
  • EM Professora Marta Pereira da Silva – 13h30 às 20h – Escola
  • EM João Antonio Braga Côrtes – 14h às 20h – Escola

27 de junho (sábado)

  • CMEI Professor João Baptista Mareze – 13h30 às 19h – CMEI
  • CMEI Professora Maria Onide Ballan Sardinha – 13h30 às 18h – CMEI
  • EM Professora Maria Madalena Côco – 14h às 22h – Escola
  • CMEI Professor Onésimo de Oliveira Moraes – 14h às 19h – CMEI
  • EM Professora Maria Tereza Gebrim Preto – 12h às 17h30 – Escola

28 de junho (domingo)

  • EM Presidente Médici – 14h às 19h – Água Azul
  • EM Professor Durval Pinto – 11h às 18h – Escola

3 de julho (sexta-feira)

  • EM Luiz Carlos Prestes – 19h às 22h – Escola

4 de julho (sábado)

  • EM Dinarte Pereira de Araújo – 13h às 18h30 – Escola
  • EM do Campo Padre Antonio Vieira – 14h às 20h – Escola
  • EM Fernando José Acosta – 11h às 17h30 – Escola
  • EM Humberto de Alencar Castelo Branco – 14h às 18h30 – AREPA
  • EM José de Alencar – 14h às 20h – Escola
  • EM Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira – 13h às 20h – Escola
  • EM Karel Kober – 14h às 18h – Escola
  • EM Professor Alcides Ramos – 11h às 18h – Escola
  • EM Plácido de Castro – 14h às 20h – Escola

5 de julho (domingo)

  • CMEI Maria dos Santos Gravena – 13h às 19h – CMEI
  • EM Albino Biacchi – 12h às 19h – Escola
  • EM Dr. Edson Giacomini – 13h às 19h – Escola
  • EM Professor Bento Fernandes Dias – 14h às 19h – Escola
  • EM Professora Marilda Duarte Noli – 14h às 16h – Escola
  • EM Vereador José Ramos de Oliveira – 12h às 20h – Escola
  • EM José de Alencar – 14h às 20h – Escola
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana CULTURA evento festas juninas festival
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV