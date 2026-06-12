Festival de Inverno 2026 de Apucarana começa na quarta (17); veja a programação





A Prefeitura de Apucarana (PR) divulgou nesta sexta-feira (12) uma programação com mais de 60 eventos distribuídos por diferentes regiões da cidade, reunindo as atrações do 2º Festival de Inverno e as tradicionais festas juninas e julinas promovidas pelas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

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Os detalhes da programação foram apresentados pelo prefeito Rodolfo Mota, que destacou o alcance das atividades e o objetivo de ampliar o acesso da população às ações culturais e comunitárias.



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“Estamos falando de 22 dias com programações diferentes organizadas pela Secretaria de Cultura, além de cerca de 40 festas juninas e julinas promovidas pelas nossas escolas e CMEIs junto às comunidades escolares. Através do festival vamos levar atrações para diversos pontos da cidade, envolvendo bairros, escolas, universidades e espaços públicos. Já através das festas juninas e julinas, que resgatamos a partir do ano passado, serão uma oportunidade para que as famílias participem, contribuam com a atividade que gera recursos para as APMFs e fortaleçam os laços comunitários”, destacou o prefeito.



A programação da segunda edição do Festival de Inverno será desenvolvida entre os dias 17 de junho e 1º de agosto, com atrações voltadas para públicos de todas as idades, reunindo música, teatro, dança, gastronomia, eventos ao ar livre e transmissão de jogos da Seleção Brasileira. As festas juninas e julinas da rede municipal acontecerão entre os dias 13 de junho e 5 de julho, fortalecendo a participação das famílias na vida escolar e preservando tradições culturais.

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Os detalhes da programação foram apresentados pelo prefeito Rodolfo Mota nesta sexta-feira (12) - Foto: Divulgação Os detalhes da programação foram apresentados pelo prefeito Rodolfo Mota nesta sexta-feira (12) - Foto: Divulgação

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco Almeida, ressalta que o festival foi ampliado em relação à primeira edição. “No ano passado tivemos uma experiência muito positiva, levando cultura para diferentes regiões da cidade e alcançando crianças, jovens, adultos e idosos. Neste ano ampliamos ainda mais essa proposta, com uma programação diversificada que reúne teatro, música, balé, cinema, festas populares, apresentações artísticas e grandes atrações para todos os públicos”, afirmou.

Segundo ele, a descentralização continua sendo uma das principais características do evento. “Não estamos concentrando os eventos apenas na área central. Vamos levar atrações para bairros, distritos e diferentes espaços da cidade. Teremos cinema itinerante em localidades como Vila Reis, Pirapó, Solo Sagrado e Jardim Diamantina, além de apresentações em universidades, parques e espaços públicos. O objetivo é garantir que a cultura chegue cada vez mais perto das pessoas”, explicou.

A Banda Municipal terá papel de destaque na programação, realizando a abertura oficial do festival no dia 18 de junho, no Cine Teatro Fênix, além de outras apresentações ao longo do evento. Entre os destaques também estão o Arraiá Junino do Festival de Inverno, o Festival de Carros Antigos, o espetáculo de stand-up com Bruna Louise, único evento pago da programação, e o concerto de encerramento com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL).

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A secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, destacou que a retomada das festas juninas e julinas nas unidades de ensino tem fortalecido a integração entre escola e comunidade. “Em 2025 conseguimos retomar as festas em parte das unidades e percebemos o quanto elas fazem diferença na vida escolar. Neste ano avançamos ainda mais e teremos cerca de 40 escolas e CMEIs promovendo suas festas. Para possibilitar uma melhor organização, estendemos a programação até julho, permitindo que as comunidades possam participar dos eventos com mais tranquilidade e aproveitamento”, explicou.

Segundo a secretária, além de preservar tradições culturais brasileiras, as festividades fortalecem o vínculo entre escola e família. “São momentos muito especiais, em que pais, avós e familiares participam da vida escolar das crianças, acompanham apresentações, convivem com professores e colaboram com as ações desenvolvidas pelas associações de pais e mestres. É uma oportunidade de fortalecer o sentimento de pertencimento e a parceria entre a comunidade e a escola”, concluiu.

Programação do Festival de Inverno 2026

17 de junho (quarta-feira)

Circo Mequetrefe

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Local: Cine Teatro Fênix

18 de junho (quinta-feira)

Concerto da Banda Municipal

Local: Cine Teatro Fênix

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20 de junho (sábado)

Apresentação de Teatro da Escola de Artes

Local: Cine Teatro Fênix

21 de junho (domingo)

Apresentação de Balé da Escola de Artes

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Local: Cine Teatro Fênix

22 de junho (segunda-feira) – 20h

Concerto da Banda Municipal

Local: Unespar

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24, 25 e 26 de junho (quarta, quinta e sexta-feira)

Arraiá Junino do Festival de Inverno

Local: Espaço das Feiras

24 de junho (quarta-feira) – 19h

Transmissão do jogo Brasil x Escócia

Local: Espaço das Feiras

27 de junho (sábado) – 15h

Capivara Fest

Local: Parque Jaboti

1º de julho (quarta-feira) – 19h30

Concerto da Banda Municipal

Local: UTFPR

8 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Local: Distrito de Pirapó

9 de julho (quinta-feira)

Stand-up Comedy com Bruna Louise (evento pago)

Local: Cine Teatro Fênix

12 de julho (domingo)

Apresentação Infantil e Adulta da Escola de Artes

Local: Cine Teatro Fênix

12 de julho (domingo)

Dia Mundial do Rock

Local: Rua Gastronômica Osvaldo Cruz

15 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Local: Vila Reis

19 de julho (domingo) – 16h

Transmissão da Final da Copa do Mundo

Local: Espaço das Feiras

22 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Local: Jardim Diamantina

26 de julho (domingo)

Festival de Carros Antigos

Local: Lagoão

29 de julho (quarta-feira)

Cinema na Praça

Local: Solo Sagrado

31 de julho (sexta-feira)

Espetáculo “O Auto da Compadecida”

Local: Cine Teatro Fênix

1º de agosto (sábado)

Encerramento do Festival de Inverno

Concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL)

Local: Cine Teatro Fênix





Festas Juninas e Julinas da Rede Municipal de Ensino

13 de junho (sábado)

CMEI Miguel Moreno – 12h às 19h – Salão Paroquial

CMEI Serafim Colombo – 11h30 às 18h – CMEI

EM Antonieta da Silva Lautenschlager – 13h às 17h – Escola

EM Professor Idalice Moreira Prates – 12h às 20h – Escola

14 de junho (domingo)

EM Senador Marcos de Barros Freire – 13h30 às 17h30 – Escola

EM Dr. Joaquim Vicente de Castro – 14h às 19h – Escola

EM Mateus Leme – 13h30 às 18h – Escola

20 de junho (sábado)

CMEI Geralda Siqueira Bormaita – 12h às 17h – CMEI

CMEI Professora Tatiane Andréia Agrela Felippe Chinelli – 14h às 19h – CMEI

EM José Brazil Camargo – 13h30 às 18h30 – Escola

EM Augusto Weyand – 13h às 18h – Escola

EM do Campo Professor Wilson de Azevedo – 15h às 19h – Escola

21 de junho (domingo)

EM Dr. Osvaldo dos Santos Lima – 13h às 18h – Escola

EM Professora Marta Pereira da Silva – 13h30 às 20h – Escola

EM João Antonio Braga Côrtes – 14h às 20h – Escola

27 de junho (sábado)

CMEI Professor João Baptista Mareze – 13h30 às 19h – CMEI

CMEI Professora Maria Onide Ballan Sardinha – 13h30 às 18h – CMEI

EM Professora Maria Madalena Côco – 14h às 22h – Escola

CMEI Professor Onésimo de Oliveira Moraes – 14h às 19h – CMEI

EM Professora Maria Tereza Gebrim Preto – 12h às 17h30 – Escola

28 de junho (domingo)

EM Presidente Médici – 14h às 19h – Água Azul

EM Professor Durval Pinto – 11h às 18h – Escola

3 de julho (sexta-feira)

EM Luiz Carlos Prestes – 19h às 22h – Escola

4 de julho (sábado)

EM Dinarte Pereira de Araújo – 13h às 18h30 – Escola

EM do Campo Padre Antonio Vieira – 14h às 20h – Escola

EM Fernando José Acosta – 11h às 17h30 – Escola

EM Humberto de Alencar Castelo Branco – 14h às 18h30 – AREPA

EM José de Alencar – 14h às 20h – Escola

EM Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira – 13h às 20h – Escola

EM Karel Kober – 14h às 18h – Escola

EM Professor Alcides Ramos – 11h às 18h – Escola

EM Plácido de Castro – 14h às 20h – Escola

5 de julho (domingo)