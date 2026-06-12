Festival de Inverno 2026 de Apucarana começa na quarta (17); veja a programação
Atividades de cultura e lazer vão acontecer entre junho e julho; são mais de 60 eventos, incluindo 39 festas juninas e julinas nas escolas e CMEIs
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A Prefeitura de Apucarana (PR) divulgou nesta sexta-feira (12) uma programação com mais de 60 eventos distribuídos por diferentes regiões da cidade, reunindo as atrações do 2º Festival de Inverno e as tradicionais festas juninas e julinas promovidas pelas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).
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Os detalhes da programação foram apresentados pelo prefeito Rodolfo Mota, que destacou o alcance das atividades e o objetivo de ampliar o acesso da população às ações culturais e comunitárias.
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“Estamos falando de 22 dias com programações diferentes organizadas pela Secretaria de Cultura, além de cerca de 40 festas juninas e julinas promovidas pelas nossas escolas e CMEIs junto às comunidades escolares. Através do festival vamos levar atrações para diversos pontos da cidade, envolvendo bairros, escolas, universidades e espaços públicos. Já através das festas juninas e julinas, que resgatamos a partir do ano passado, serão uma oportunidade para que as famílias participem, contribuam com a atividade que gera recursos para as APMFs e fortaleçam os laços comunitários”, destacou o prefeito.
A programação da segunda edição do Festival de Inverno será desenvolvida entre os dias 17 de junho e 1º de agosto, com atrações voltadas para públicos de todas as idades, reunindo música, teatro, dança, gastronomia, eventos ao ar livre e transmissão de jogos da Seleção Brasileira. As festas juninas e julinas da rede municipal acontecerão entre os dias 13 de junho e 5 de julho, fortalecendo a participação das famílias na vida escolar e preservando tradições culturais.
O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco Almeida, ressalta que o festival foi ampliado em relação à primeira edição. “No ano passado tivemos uma experiência muito positiva, levando cultura para diferentes regiões da cidade e alcançando crianças, jovens, adultos e idosos. Neste ano ampliamos ainda mais essa proposta, com uma programação diversificada que reúne teatro, música, balé, cinema, festas populares, apresentações artísticas e grandes atrações para todos os públicos”, afirmou.
Segundo ele, a descentralização continua sendo uma das principais características do evento. “Não estamos concentrando os eventos apenas na área central. Vamos levar atrações para bairros, distritos e diferentes espaços da cidade. Teremos cinema itinerante em localidades como Vila Reis, Pirapó, Solo Sagrado e Jardim Diamantina, além de apresentações em universidades, parques e espaços públicos. O objetivo é garantir que a cultura chegue cada vez mais perto das pessoas”, explicou.
A Banda Municipal terá papel de destaque na programação, realizando a abertura oficial do festival no dia 18 de junho, no Cine Teatro Fênix, além de outras apresentações ao longo do evento. Entre os destaques também estão o Arraiá Junino do Festival de Inverno, o Festival de Carros Antigos, o espetáculo de stand-up com Bruna Louise, único evento pago da programação, e o concerto de encerramento com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL).
A secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, destacou que a retomada das festas juninas e julinas nas unidades de ensino tem fortalecido a integração entre escola e comunidade. “Em 2025 conseguimos retomar as festas em parte das unidades e percebemos o quanto elas fazem diferença na vida escolar. Neste ano avançamos ainda mais e teremos cerca de 40 escolas e CMEIs promovendo suas festas. Para possibilitar uma melhor organização, estendemos a programação até julho, permitindo que as comunidades possam participar dos eventos com mais tranquilidade e aproveitamento”, explicou.
Segundo a secretária, além de preservar tradições culturais brasileiras, as festividades fortalecem o vínculo entre escola e família. “São momentos muito especiais, em que pais, avós e familiares participam da vida escolar das crianças, acompanham apresentações, convivem com professores e colaboram com as ações desenvolvidas pelas associações de pais e mestres. É uma oportunidade de fortalecer o sentimento de pertencimento e a parceria entre a comunidade e a escola”, concluiu.
Programação do Festival de Inverno 2026
17 de junho (quarta-feira)
Circo Mequetrefe
Local: Cine Teatro Fênix
18 de junho (quinta-feira)
Concerto da Banda Municipal
Local: Cine Teatro Fênix
20 de junho (sábado)
Apresentação de Teatro da Escola de Artes
Local: Cine Teatro Fênix
21 de junho (domingo)
Apresentação de Balé da Escola de Artes
Local: Cine Teatro Fênix
22 de junho (segunda-feira) – 20h
Concerto da Banda Municipal
Local: Unespar
24, 25 e 26 de junho (quarta, quinta e sexta-feira)
Arraiá Junino do Festival de Inverno
Local: Espaço das Feiras
24 de junho (quarta-feira) – 19h
Transmissão do jogo Brasil x Escócia
Local: Espaço das Feiras
27 de junho (sábado) – 15h
Capivara Fest
Local: Parque Jaboti
1º de julho (quarta-feira) – 19h30
Concerto da Banda Municipal
Local: UTFPR
8 de julho (quarta-feira)
Cinema na Praça
Local: Distrito de Pirapó
9 de julho (quinta-feira)
Stand-up Comedy com Bruna Louise (evento pago)
Local: Cine Teatro Fênix
12 de julho (domingo)
Apresentação Infantil e Adulta da Escola de Artes
Local: Cine Teatro Fênix
12 de julho (domingo)
Dia Mundial do Rock
Local: Rua Gastronômica Osvaldo Cruz
15 de julho (quarta-feira)
Cinema na Praça
Local: Vila Reis
19 de julho (domingo) – 16h
Transmissão da Final da Copa do Mundo
Local: Espaço das Feiras
22 de julho (quarta-feira)
Cinema na Praça
Local: Jardim Diamantina
26 de julho (domingo)
Festival de Carros Antigos
Local: Lagoão
29 de julho (quarta-feira)
Cinema na Praça
Local: Solo Sagrado
31 de julho (sexta-feira)
Espetáculo “O Auto da Compadecida”
Local: Cine Teatro Fênix
1º de agosto (sábado)
Encerramento do Festival de Inverno
Concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL)
Local: Cine Teatro Fênix
Festas Juninas e Julinas da Rede Municipal de Ensino
13 de junho (sábado)
- CMEI Miguel Moreno – 12h às 19h – Salão Paroquial
- CMEI Serafim Colombo – 11h30 às 18h – CMEI
- EM Antonieta da Silva Lautenschlager – 13h às 17h – Escola
- EM Professor Idalice Moreira Prates – 12h às 20h – Escola
14 de junho (domingo)
- EM Senador Marcos de Barros Freire – 13h30 às 17h30 – Escola
- EM Dr. Joaquim Vicente de Castro – 14h às 19h – Escola
- EM Mateus Leme – 13h30 às 18h – Escola
20 de junho (sábado)
- CMEI Geralda Siqueira Bormaita – 12h às 17h – CMEI
- CMEI Professora Tatiane Andréia Agrela Felippe Chinelli – 14h às 19h – CMEI
- EM José Brazil Camargo – 13h30 às 18h30 – Escola
- EM Augusto Weyand – 13h às 18h – Escola
- EM do Campo Professor Wilson de Azevedo – 15h às 19h – Escola
21 de junho (domingo)
- EM Dr. Osvaldo dos Santos Lima – 13h às 18h – Escola
- EM Professora Marta Pereira da Silva – 13h30 às 20h – Escola
- EM João Antonio Braga Côrtes – 14h às 20h – Escola
27 de junho (sábado)
- CMEI Professor João Baptista Mareze – 13h30 às 19h – CMEI
- CMEI Professora Maria Onide Ballan Sardinha – 13h30 às 18h – CMEI
- EM Professora Maria Madalena Côco – 14h às 22h – Escola
- CMEI Professor Onésimo de Oliveira Moraes – 14h às 19h – CMEI
- EM Professora Maria Tereza Gebrim Preto – 12h às 17h30 – Escola
28 de junho (domingo)
- EM Presidente Médici – 14h às 19h – Água Azul
- EM Professor Durval Pinto – 11h às 18h – Escola
3 de julho (sexta-feira)
- EM Luiz Carlos Prestes – 19h às 22h – Escola
4 de julho (sábado)
- EM Dinarte Pereira de Araújo – 13h às 18h30 – Escola
- EM do Campo Padre Antonio Vieira – 14h às 20h – Escola
- EM Fernando José Acosta – 11h às 17h30 – Escola
- EM Humberto de Alencar Castelo Branco – 14h às 18h30 – AREPA
- EM José de Alencar – 14h às 20h – Escola
- EM Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira – 13h às 20h – Escola
- EM Karel Kober – 14h às 18h – Escola
- EM Professor Alcides Ramos – 11h às 18h – Escola
- EM Plácido de Castro – 14h às 20h – Escola
5 de julho (domingo)
- CMEI Maria dos Santos Gravena – 13h às 19h – CMEI
- EM Albino Biacchi – 12h às 19h – Escola
- EM Dr. Edson Giacomini – 13h às 19h – Escola
- EM Professor Bento Fernandes Dias – 14h às 19h – Escola
- EM Professora Marilda Duarte Noli – 14h às 16h – Escola
- EM Vereador José Ramos de Oliveira – 12h às 20h – Escola
- EM José de Alencar – 14h às 20h – Escola