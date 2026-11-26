Apucarana recebe neste sábado (28), a partir das 17h, o 7º Festival de Ginástica Artística e Rítmica, reunindo mais de 300 estudantes no ginásio do Colégio Nossa Senhora da Glória (Glorinha). O evento é promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes e conta com alunos de 5 a 15 anos que integram a escola de treinamento do município.

A programação prevê cerca de 50 apresentações divididas entre as categorias baby, mirim, pré-infantil, infantil e juvenil, com exercícios de solo, mãos livres e aparelhos como arco, maças, bola e fita. Segundo Neusa Maria da Silva, técnica esportiva da Secretaria Municipal de Esportes e coordenadora da escola de treinamento, cada coreografia terá duração de até um minuto e meio.

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A coordenadora ressalta que os pais costumam preparar os filhos com atenção aos detalhes para a apresentação, escolhendo collants coloridos, com brilho, pedrarias e recortes que acompanham os movimentos, além de capricharem nos penteados e na maquiagem para tornar o momento ainda mais especial para as crianças e adolescentes.

O prefeito Rodolfo Mota afirma que o encontro deve emocionar as famílias que acompanham a evolução dos jovens ao longo do ano. “É uma alegria para os pais acompanhar cada movimento, cada coreografia e perceber o quanto seus filhos evoluíram ao longo do ano. Será um momento de celebrar conquistas, compartilhar emoções e aplaudir a dedicação das nossas crianças e adolescentes”, destaca o prefeito.

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Já o secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, aponta que o programa atende alunos de escolas públicas e também recebe estudantes da rede privada. “O festival representa o fechamento do ano, o coroamento do trabalho de toda a equipe, proporcionando aos participantes apresentar em um grande evento o que aprenderam durante os treinamentos”, conclui.