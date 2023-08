Festival de ginástica de colégio de Apucarana reúne 44 alunos

Aconteceu na tarde deste sábado (19), em Apucarana, no norte do Paraná, o festival de ginástica organizado pelo Colégio Cívico-Militar Padre José Canale. O evento foi realizado no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Motocicleta com chassi adulterado é apreendida pela PM de Apucarana

O festival reuniu 44 crianças e adolescentes, de 11 a 17 anos, que participam de aulas de ginástica artística e rítmica, realizadas no Colégio José Canale. O Colégio disponibiliza as aulas gratuitamente tanto para meninas e meninos que quiserem participar, de forma gratuita.



continua após publicidade

O evento deste sábado foi a primeira apresentação ao público realizada pela instituição de ensino. Segundo a professora Jane Souza, foi realizado uma competição de 4 níveis, reunindo desde alunos iniciantes quanto aqueles que já participam de competições.

“Participaram da competição o nível masculino, que é o nível livre, teve também o nível 1 que é o iniciante, o nível 2 que é os de 13 e 14 anos, que são os que já treinam, e o nível 4, que é as meninas que já vão para competições”, afirmou ela.

As aulas de ginástica são realizadas exclusivamente no Colégio Cívico-Militar Padre José Canale, e estão disponíveis para todos estudantes de Apucarana. No entanto, alunos que não estudam no colégio em questão, precisam ir até a prefeitura para realizar a matrícula.

Siga o TNOnline no Google News