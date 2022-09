Festival de Atletismo movimenta Apucarana neste sábado; confira

Da Redação

O Festival de Atletismo das Escolas Municipais de Apucarana acontece neste sábado (24) a partir das 08h. Pelo naipe masculino, a competição será realizada na pista do Complexo Esportivo Estação Cidadania, no Parque do Japira, Jardim Trabalhista. No último sábado (17), a corrida contou com a presença de 467 alunas das 35 escolas da cidade.

O evento esportivo, que conta com o apoio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana, será disputado nas categorias sub-9, sub-10 e sub-11, com os alunos competindo nas provas de corrida (60 e 70m), salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo. No festival, neste sábado (24), estão inscritos 536 alunos.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, disse que é muito importante a volta do evento, que não aconteceu nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19. “No último sábado as meninas deram um show na pista do Complexo Esportivo Estação Cidadania e agora chegou a hora dos meninos mostrarem os seus talentos. São nesses festivais que surgem os futuros campeões do atletismo e que levam o nome de Apucarana para todo o país. Em breve muitos deles estarão brilhando na Vinteoitinha, São Silvestrinha e em outras provas de nível estadual e nacional”, destaca o prefeito.

“Assim como aconteceu no último final de semana, nós esperamos um grande público neste sábado no Complexo Esportivo Estação Cidadania. É muito gratificante ver que as famílias gostam de assistir, incentivar e torcer por suas crianças nas competições que organizamos. A parceria entre a Autarquia de Educação e a Secretaria de Esportes é um enorme sucesso”, frisa a professora Marli Fernandes, diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação (AME).

No Festival de Atletismo das Escolas Municipais todos os alunos serão premiados com medalhas.

