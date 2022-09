Festival de Atletismo das Escolas Municipais reúne mais de 450 alunas

Da Redação

Mais de 450 alunas nas categorias sub-9, sub-10 e sub-11 participaram com sucesso nesse sábado (17/09), na pista do Complexo Esportivo Estação Cidadania, no Parque Japira, em Apucarana, do Festival de Atletismo das Escolas Municipais, competindo nas provas de corrida, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo. No próximo sábado (24/09), no mesmo local, a partir das 8 horas, será a disputado o festival pelo naipe masculino. Todas as meninas inscritas das 35 escolas municipais da cidade receberam medalhas.

Estiveram presentes o prefeito Junior da Femac, a diretora-chefe da Autarquia Municipal de Educação (AME), professor Marli Fernandes, o secretário municipal de Esportes, José Marcelino da Silva, o Grillo, a vereadora Jossuela Pirelli e os vereadores Rodrigo Lievore e Toninho Garcia.

“Foi um belo evento, sendo a primeira competição de atletismo realizada no Complexo Esportivo Estação Cidadania. Os alunos mostraram agilidade, velocidade, disposição e força. São nesses festivais que surgem os novos talentos e os futuros campeões de nossa cidade. É um festival importante que a criança levará para a vida toda”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Foi uma manhã maravilhosa de sol, fazendo as finais das atividades de atletismo das nossas escolas, com a categoria feminina. Foi uma alegria estar aqui com todas as famílias acompanhando as crianças, estando junto também com as diretoras, coordenadoras e professoras. É grafiticante ver a felicidade das crianças em participar e de serem premiadas”, frisou a diretora-chefe da AME, Marli Fernandes.

“Realizamos mais um festival com sucesso com muitas crianças se destacando nas provas que foram disputadas. Em breve muitas delas vão representar o município nas principais provas no Estado. Agora é preparar o festival com os meninos em evento que ocorrerá no próximo sábado pela manhã”, cita o professor Grillo.

O festival é realizado pela Prefeitura de Apucarana por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e da Secretaria Municipal de Esportes.

