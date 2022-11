Festival de Artes começa nesta quinta (17) em Apucarana

Da Redação

O festival começa nesta quinta-feira (17), às 20 horas, no Cine Teatro Fênix

Nesta quinta-feira (17), começa o Festival de Artes 2022, promovido pela Escola Municipal de Artes de Apucarana. A programação conta com apresentações de música, dança e teatro. A abertura do evento será com a parte I do Recital “Sonare”, que será apresentada pelos alunos de piano da professora Nilza Mori.

O festival começa nesta quinta-feira (17), às 20 horas, no Cine Teatro Fênix. A entrada para a apresentação é gratuita.

