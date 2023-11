Festival das Escolinhas de Futebol reúne mais de 150 garotos

Festival aconteceu no campo do Sesi

Com a presença de mais de 150 garotos, foi realizado nessa quarta-feira pela manhã (15/11), no estádio do Sesi, o Festival das Escolinhas de Futebol do Município, evento promovido pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Participaram os alunos/atletas de 7 a 13 anos de idade das escolinhas que funcionam durante a semana no próprio Sesi e nos campos do José Rico, Frigosanto, Núcleo João Paulo e do distrito de Vila Reis.

O prefeito Junior da Femac elogiou a realização do festival. “É um trabalho feito pela Secretaria de Esportes que tem uma equipe dedicada, amorosa e com vocação para despertar os talentos. São pessoas que trabalham cuidando das várias modalidades e no caso do futebol com as escolinhas em várias regiões da cidade. Temos aqui esse momento maravilhoso com as nossas crianças que vão se aprimorando a cada dia e tenho certeza que com a presença dos pais, das mães e os responsáveis fortalece o aprendizado. Nós estamos formando uma geração vencedora que vai saber cuidar do corpo, gostar do esporte, tratar bem as pessoas, que cuidará do meio ambiente, trabalhar e evoluir na vida”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Segundo o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, o festival foi realizado das 9 horas ao meio dia, com vários jogos. “O festival foi maravilhoso para as crianças que demonstraram alegria e desenvoltura com a bola no pé. Acompanhados pelos familiares os garotos tiveram um dia diferente e gratificante com todos eles recebendo medalhas e participando de um lanche após a atividade. Agradeço a todos que ajudaram a realizar esse belíssimo evento e ao prefeito Junior da Femac, grande incentivador do projeto”, frisa Tom Barros.

“A Prefeitura está de parabéns pela realização desse projeto de futebol com as crianças. O meu filho adora participar da escolinha no campo do João Paulo, não falta aos treinamentos e leva a atividade muito a sério”, disse o motorista Leandro Aparecido Gabriel, pai de Ryan, de 10 anos.

“Esse projeto das escolinhas realizado em Apucarana é muito bom e ajuda no desenvolvimento, com as crianças aprendendo a conviver e a respeitar os outros”, cita a dona de casa, Katiane Vidor, mãe de Adrian, que treina na escolinha da Vila Reis.

“Adoro jogar futebol, sempre estou presente nos treinamentos e um dia espero me tornar um jogador profissional e poder ajudar a minha família”, relata o garoto Luis Gustavo Fernandes de Souza, de 11 anos, que participa da escolinha do Sesi e estuda na Escola Municipal Fernando José Acosta.

As informações dos dias, horários e os locais das escolinhas de futebol estão no site da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana no ícone modalidades ou pelo telefone 3422-5184.

