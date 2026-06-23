Festa junina da paróquia do Dom Romeu consagra tradição em Apucarana

A já tradicional festa junina da Paróquia Imaculado Coração de Maria, do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, de Apucarana (PR), que foi realizada nos dias 19, 20 e 21 de junho, reuniu milhares de pessoas ao longo dos três dias de evento.

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De acordo com o padre Vanderlei Matias, pároco local, o evento foi um verdadeiro sucesso e promoveu a integração da comunidade com diversas atrações, além dos shows musicais, quadrilhas, encontro de veículos antigos, show de prémios, entre outros eventos.







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A festa também acaba de ser incluída no calendário oficial de eventos do município após aprovação de projeto de lei pela Câmara de Vereadores de Apucarana.





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A próxima edição do evento já está garantida para o ano que vem.

