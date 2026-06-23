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VIROU TRADIÇÃO

Festa junina da paróquia do Dom Romeu consagra tradição em Apucarana

Evento da Paróquia Imaculado Coração de Maria reuniu milhares no último final de semana

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 23.06.2026, 23:08:28 Editado em 24.06.2026, 23:18:19
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Festa junina da paróquia do Dom Romeu consagra tradição em Apucarana
Autor A festa também acaba de ser incluída no calendário oficial de eventos do município - Foto: Divulgação

A já tradicional festa junina da Paróquia Imaculado Coração de Maria, do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, de Apucarana (PR), que foi realizada nos dias 19, 20 e 21 de junho, reuniu milhares de pessoas ao longo dos três dias de evento.

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De acordo com o padre Vanderlei Matias, pároco local, o evento foi um verdadeiro sucesso e promoveu a integração da comunidade com diversas atrações, além dos shows musicais, quadrilhas, encontro de veículos antigos, show de prémios, entre outros eventos.


Festa junina da paróquia do Dom Romeu consagra tradição em Apucarana
AutorFoto: Divulgação

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A festa também acaba de ser incluída no calendário oficial de eventos do município após aprovação de projeto de lei pela Câmara de Vereadores de Apucarana.


Festa junina da paróquia do Dom Romeu consagra tradição em Apucarana
AutorFoto: Divulgação

A próxima edição do evento já está garantida para o ano que vem.

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