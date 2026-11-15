Festa em família termina em confusão com ameaças de faca e garrafa quebrada em Apucarana

Uma confraternização familiar terminou em uma grave confusão envolvendo ameaças com uma faca de corte de carne e uma garrafa de vidro quebrada na madrugada deste domingo (15), no bairro Jardim Marissol, em Apucarana. A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h20 para conter os ânimos em uma residência após um desentendimento entre três cunhados. Ninguém ficou gravemente ferido.

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De acordo com o relato do solicitante, a família estava reunida desde o início da tarde de sábado, consumindo bebidas alcoólicas e jogando cartas. Em determinado momento, ele se desentendeu com um de seus cunhados, um jovem de 18 anos. Logo em seguida, o irmão desse jovem, um homem de 29 anos, teria se apoderado de uma faca de churrasco e avançado contra a vítima proferindo ameaças de morte. O agressor precisou ser contido por outros parentes que estavam no local, enquanto o solicitante correu para a rua para aguardar a chegada da viatura.

Ao ouvir a outra parte, a equipe policial registrou uma versão diferente dos fatos. O homem de 29 anos relatou que estava cortando carne quando presenciou o solicitante dar um tapa no rosto de seu irmão mais novo. Em reação à agressão, ambos teriam ido para cima do solicitante, que, segundo eles, quebrou uma garrafa de vidro para ameaçá-los. O homem armado com a faca alegou que só avançou para se defender da garrafa, sendo então segurado pelos demais convidados.

Com a chegada da Polícia Militar, as hostilidades foram encerradas e os ânimos acalmados. Como não foram constatadas lesões graves em nenhum dos envolvidos, a guarnição questionou as partes sobre o interesse em abrir uma representação criminal pelas ameaças e vias de fato. Todos manifestaram o desejo de não dar andamento à denúncia no momento. Diante da decisão, os policiais orientaram a família sobre os procedimentos e os prazos legais cabíveis, lavrando o boletim de ocorrência apenas para fins de registro e documentação.