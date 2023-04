Festa de Santo Expedito acontece neste final de semana, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Parque Santo Expedito

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida localizada no Bairro da Igrejinha, em Apucarana, norte do Paraná, promove neste sábado e domingo, 15 e 16 de abril, a tradicional Festa de Santo Expedito. A programação contará com barracas de alimentação, shows, brinquedos e atrações para toda a família.

continua após publicidade .

O vereador Mário Felipe, incentivador do turismo religioso na cidade, afirma que essa será a 16ª edição da festa. "É um evento já tradicional em Apucarana e são esperadas caravanas de fiéis de diversos municípios", frisa. A organização avalia que cerca de 5 mil pessoas deverão prestigiar o evento durante os dois dias de festa.

- LEIA MAIS: Confira a programação completa da Festa de Santo Expedito

continua após publicidade .

Mário frisa, ainda, que servidores da Prefeitura Municipal estão, nesta semana, trabalhando na roçagem e limpeza na região do Parque Ecológico Santo Expedito.

fonte: Prefeitura de Apucarana

De acordo com o padre Domingos Sávio Lazarin, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a programação acontecerá no estacionamento da igreja que está em construção no Parque Ecológico Santo Expedito. “A programação começa às 15 horas de sábado, com recepção, barracas de alimentação, brinquedos e show com a dupla Álvaro e Danilo”, informa o religioso.

A programação prossegue no domingo de manhã, às 8h30, com missa seguida de show de prêmios e, na hora do almoço, haverá macarrão no tacho. No período da tarde, às 15 horas, tem missa e apresentação do músico Robson Canuto.

Conhecido como santo das causas impossíveis pelos cristãos católicos, Santo Expedito também é chamado para interceder nas situações que precisam medidas urgentes. O dia oficial dedicado ao santo é 19 de abril.

Siga o TNOnline no Google News