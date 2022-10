Festa de Dia das Crianças no 'Solo Sagrado' reúne mais de 800 pessoas

Da Redação

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Associação de Moradores do Residencial Solo Sagrado, de Apucarana, realizou uma festa de confraternização no domingo (16/10), na sede do bairro, localizada na Rua Tereza Santos, que reuniu cerca de 800 pessoas, entre crianças e pais.

O evento, que é tradicional no local, visa proporcionar um momento de descontração, cultural e de valorização das crianças do local e pede a colaboração e doações da comunidade. "Foi tudo muito lindo graças às famílias e colaboradores que ajudaram bastante com doações. Somos muito gratos", comenta Meiri Santos, que organizou a festa junto de Mirian, Janete e Michely.

Conforme a voluntária, as crianças carentes que vivem no bairro merecem esse dia de alegria com bastante doces, bolo e brincadeiras. "Muitas delas não têm pai e a mãe acaba fazendo os dois papéis. Foi um dia de muita festa e descontração. Muito obrigada a todos que ajudaram a tornar este dia mais especial", acrescenta Meiri.

