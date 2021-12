Da Redação

Festa de aniversário de Apucarana terá torneio de Kart Cross

Dentro das festividades de aniversário da cidade, Apucarana vai sediar, no dia 29 de janeiro, a Prova 100 milhas de Kart Cross do Paraná. O evento é uma promoção da Associação Apucaranense de Kartcross (Apukart) com o apoio da prefeitura de Apucarana.

O prefeito Junior da Femac recebeu nesta manhã a diretoria da Apukart, acompanhada da vereadora Jossuela Pirelli, para discutir detalhes da prova que deve reunir equipes Paraná e de outros estados como São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso.

De acordo com o presidente da Apukart, Camilo Maziero Lalin, a prova tem 3 horas de duração e acontece no Autódromo de Velocidade na Terra de Apucarana, na região do Contorno sul. “Temos tradição nos esportes de velocidade na terra. O cross faz parte da identidade de Apucarana. A primeira prova de Autocross do país foi realizada em Apucarana, na pista da Pedreira. Provas, como a de 100 milhas de Kart Cross do Paraná terá a apoio necessário da prefeitura”, afirma o prefeito Junior da Femac.