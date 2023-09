Festa de aniversário acaba com mulher agredida e carro danificado

Uma confusão em uma festa de aniversário de uma criança de 6 anos 'sobrou' até para um motorista de aplicativo na noite de sábado (23), no Recanto do Lago II, em Apucarana, no norte do Paraná. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h15.

A polícia foi chamada após uma confusão em uma casa na Rua Papagaio. Segundo a decoradora da festa, ela se desentendeu com a mãe da criança, que, ao 'pagar' os serviços, mandou um comprovante falso de pix para enganá-la. Após conversas e discussões, o pagamento de R$ 250 foi feito.

Contudo, conforme contou a decoradora, a mãe da mulher que tentou aplicar o golpe ficou revoltada com a tentativa de estelionato e agrediu a filha.

A mulher, de 21 anos, que teria tentado aplicar o golpe, chamou um motorista da Uber para ir embora durante a confusão. Segundo a polícia, quando o condutor saiu do local, o cunhado da mulher atirou uma garrafa e quebrou o vidro traseiro do carro de aplicativo.

Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia, informou a PM. A agressora e o cunhado foram presos.

